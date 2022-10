MEMPERERAT tali silaturahmi dengan bertamu ke rumah teman, sahabat, atau rumah sanak saudara sendiri memang menyenangkan.

Namun tak ditampik, sebagian orang ada yang kurang paham adab ketika bertamu ke rumah orang lain.

Nah, agar tidak dilihat sebagai orang tak punya tata krama dan tak sopan, sebaiknya Anda tahu dan paham apa saja sih hal-hal yang dilarang dilakukan saat bertamu ke rumah orang lain. Merangkum Huffingtonpost, Rabu (26/10/2022) berikut di bawah ini 5 hal yang tak boleh dilakukan saat bertamu ke rumah orang lain, sebagaimana dijelaskan oleh para pakar etika.

1. Menyentuh atau memindahkan barang: Jodi R.R. Smith, Presiden Mannersmith Etiquette Consulting menjelaskan, hal pertama yang harus dilakukan seorang tamu adalah menjaga tangannya dari menyentuh dan memindahkan barang apa pun yang ada di rumah tersebut. Sesederhana membuka kulkas atau kamar, jangan lakukan ini sebelum diizinkan atau diminta oleh sang tuan rumah.

2. Memaksa tur keliling rumah: Diane Gottsman, ahli etika sekaligus founder Protocol School of Texas mengatakan tamu tak boleh meminta tuan rumah untuk mau membawa berkeliling melihat-lihat isi rumahnya. Ingat, tak semua orang mau menunjukkan privasinya. Tunggulah tuan rumah untuk menawarkan sendiri. Jika tidak ditawarkan, maka jangan inisiatif untuk memintanya ya!

3. Tidak tahu waktu: Keasikan ngobrol hingga larut malam dan tak pulang-pulang? Hindari kelakuan menyebalkan seperti ini ya! Sebagai tamu, sudah sepatutnya kita paham kapan sebaiknya kita pulang dari rumah orang lain. Perhatikan gestur tubuh atau kode dari si tuan rumah, yang sebetulnya mungkin sudah Lelah namun tidak mungkin untuk mengusir tamu. Apalagi kalau sampai tuan rumah sudah mengganti pakaiannya dengan piyama.

4. Menyembunyikan kekacauan: Tidak sengaja menumpahkan air di karpet atau menjatuhkan barang? Jangan disembunyikan dan berlaga tak terjadi apa-apa. Hal terbaik adalah, segera beri tahu pemilik rumah agar masalahnya bisa diselesaikan secepat mungkin.

5. Membawa orang lain tak diundang: Ini larangan keras, jangan pernah membawa seseorang -plus one- alias orang lain yang tak diundang oleh si tuan rumah. Meski sang tuan rumah mengenal orang tersebut, bukan berarti kita yang diundang bisa mengajak seenaknya orang tanpa undangan tersebut tanpa memberi tahu si pemilik rumah. Bawalah pendamping, jika memang si tuan rumah sudah memberi tahu kalau kitab oleh mengajak sang -plus one-.

6. Datang dengan tangan kosong: Sebagai tamu, Jodi Smith menyarankan sebaiknya kita datang bertamu dengan membawa hadiah atau buah tangan kecil. Tidak perlu yang terlalu heboh, mahal atau mencolok. Makanan atau minuman ringan, atau bahkan buket bunga pun sudah sangat baik.

