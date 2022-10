PRODUK-produk tas lokal saat ini, sudah sangat naik kelas dari kualitas dan desainnya. Pasalnya, para produsen tas lokal terus meningkatkan produk-produknya seperti The X Woof yang menghadirkan berbagai macam tas dengan material yang berkualitas.

Selain itu, tas lokal The X Woof juga dibanderol dengan harga yang terjangkau. Terlebih jika membelinya AladinMall by Mister Aladin, yang dijamin dapat harga super hemat plus gratis ongkos kirim (ongkir) ke seluruh Indonesia!

Berikut lima rekomendasi tas lokal The X Woof yang patut untuk Anda miliki!

1. Tas Ransel Backpack Pria Waterproof The X Woof Maradon MpackTravel: Produk Tas Ransel Backpack Pria Waterproof ini terbuat dari bahan polyester dengan kualitas premium yang tahan air (waterproof) sehingga cocok digunakan pada saat musim hujan seperti saat ini. Miliki produk ini seharga Rp599.000 saja.

2. Tas Kamera Mirrorless iPad Waterproof The X Woof MGadget TXWMBCM14: Dilengkapi dengan: 1 Kompartemen Kiri, 1 Kompartemen Kanan, 1 Kantong Depan, 2 Kompartemen Depan untuk aksesoris, 1 kompartemen Kunci Depan, 1 Saku Belakang, 2 Kompartemen Dalam untuk aksesori (Mirrorless dan lensanya). Miliki produk ini seharga Rp199.900 saja.

3. Tas Kamera Mirrorless Water Resistant The X Woof SMhip TXWSMHP11: Tas Kamera Mirrorless Water Resistant ini berukuran: 27cm x 12cm x 20cm yang dilengkapi dengan: 1 Front Pocket, 5 Inside Compartments, 1 Inside Pocket, serta FREE Cover Bag! Miliki produk ini dengan harga Rp199.000 saja.

4. Tas Rompi Olahraga Sport Waterproof Backpack Running Vest The X Woof Zsport1: Tak mau ribet bawa-bawa tas saat berolahraga? Coba saja Tas Rompi Olahraga Sport Waterproof Backpack Running Vest yang tinggal pakai saja dan dilengkapi dengan beberapa kompartemen seperti: 1 kantong bagian belakang untuk HP, 1 kantong bagian belakang untuk botol minum, dan 1 kantong bagian dalam. Miliki produk ini seharga Rp149.900. 5. Tas Ransel Backpack Pria Water Resistant The X Woof SpackFM1 Blue TXWSPFM16: Tas dengan dimensi 28cm x 14cm x 60cm (41cm) ini memiliki beberapa kompartemen, seperti: 1 kantong kiri, 1 kantong kanan, 1 kantong depan, 1 tempat laptop 14 inchi, serta 1 jas hujan. Cocok untuk traveling atau kegiatan sehari-hari. Miliki produk ini seharga Rp399.000 saja. Mengapa The X Woof? The X Woof adalah brand lokal Indonesia yang memiliki tema Waterproof Sports Travel Camera Bag. Di mana kami fokus untuk membuat produk tas yang tahan air, serbaguna dan tahan lama. Dari sisi desain pun, kami mengutamakan fungsi, kualitas, dan kenyamanan pengguna. Produk tas kami pun menggunakan bahan yang tahan air ataupun tahan cipratan air bergantung pada model dan kegunaan tas itu sendiri. Dapatkan tas lokal The X Woof di AladinMall by Mister Aladin, dapatkan harga yang lebih murah + gratis ongkir se-Indonesia! AladinMall by Mister Aladin merupakan marketplace yang menyediakan berbagai macam barang, mulai dari fesyen, perlengkapan sehari-hari, barang elektronik, dan masih banyak lagi. Menariknya, AladinMall by Mister Aladin selalu memberikan harga yang super hemat sehingga Anda tidak perlu khawatir dompet menipis. Hal ini juga berlaku untuk pembelian tas lokal The X Woof di AladinMall by Mister Aladin. Dapatkan harga coret super hemat serta gratis ongkos kirim (ongkir) ke seluruh Indonesia jika Anda memilih opsi pengiriman dari SAP! Anda juga bisa menggunakan fitur same day service supaya barang yang Anda pesan bisa di kirim di hari yang sama pada saat order!