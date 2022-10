MARION Jola lagi rajin pamer foto OOTD di Instagram. Terbaru, dia membagikan foto seksi mengenakan celana kulit coklat yang jarang sekali dikenakan sebelumnya.

Dari unggahan tersebut, diketahui kalau style Marion Jola malam itu berkat styling-an dia sendiri, yang mana Lala, sapaan akrabnya, biasa menggunakan jasa fashion stylist untuk pengarah gayanya.

Lala memadukan long sleeve top nude pink dengan aksen one shoulder and separated-sleeve yang kekinian dengan leather pants coklat tua bergaya klasik. Perpaduan tersebut menghasilkan look yang unik namun tetap cantik. Apalagi kulit Lala yang eksotis berhasil ter-highlight di balik item fashion tersebut.

Lebih lengkapnya, berikut 3 potret Marion Jola tampil menawan dengan celana kulit berdasar pantauan MNC Portal, Jumat (28/10/2022):

1. Sensual look!





Lala tahu betul bagaimana mengekspresikan wajah dengan kesan sensual. Pancaran matanya yang tajam ke mata lensa membuat hasil foto ini benar-benar menawan.

Tak hanya wajah Lala yang bikin salfok, tapi gesture tubuh Lala pun sangat menarik untuk diamati. Dia berhasil membuat dirinya sangat memukau di foto ini.

2. Main-main dengan rambut





Tahu tampilannya malam itu seksi, Lala pun coba eksplorasi gesture sensual lain dan dia temukan pose main-main rambut. Entah bagaimana, pose 'absurd' ini malah tampak seksi di Lala. Anda tertarik mencobanya?

3. Pose super seksi

Wah, kalau foto ketiga ini Lala benar-benar menunjukkan taringnya sebagai sosok perempuan eksotis yang seksi. Pose mulut terbuka seperti sedang menggigit sesuatu berhasil memberi kesan seksi pada tampilan Lala. Gesture tubuh 'come to me' yang diberikan Lala pun menunjukkan sesuatu yang seksi. Foto ini pastinya bikin Anda jatuh cinta dengan keseksian Lala, siapa yang setuju?