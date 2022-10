BERIKUT ini 50 tebak-tebakan lucu yang mengundang tawa. Tak jarang dalam suatu acara baik formal maupun non formal terdapat satu sesi yang disebut ice breaking.

Terkadang dalam sesi tersebut sang pembawa acara memanfaatkanya untuk bermain game, salah satu game yang paling sering dimainkan adalah tebak-tebakan. Bukan sembarang menebak, melainkan tebak-tebakan tak terduga yang lucu dan mengundang tawa.

Selain dalam acara-acara tersebut, saat nongkrong untuk mencairkan suasana pasti ada kawan yang kerap bermain tebak-tebakan ini. Tentu saja, tebak-tebakan lucu ini cukup beragam bahkan jawabannya bisa membuat siapa saja yang mendengar tertawa terbahak-bahak.

Lantas, apa saja contoh tebak-tebakan lucu mengundang tawa? Untuk mengetahuinya, simak ulasan okezone berikut ini.

50 Tebak-tebakan Lucu Mengundang Tawa

1. Bahas yang Terjemahkan ke dalam bahasa jepang “tidak ada uang”? Sakurata takupusing

2. Buah apa yang sering disebut buah durhaka? Jawaban: Melon kundang

3. Banyak dijauhi orang padahal kulitnya berwarna putih? Orang yang kena panu sekujur tubuh

4. Apa nama buah yang dihindari, bahkan ditakuti mahasiswa?

Jawaban: Belimbingan skripsi

5. Makan apa yang tidak membuat kenyang malah sebaliknya membuat sesak? Makan hati

6. Tahu nggak, nama buah yang pernah menjajah Indonesia?Jawaban: Terong balanda

7. Buah apa yang cocok untuk para jomblo?Jawaban: Buahahahahaha

8. Motor, motor apa yang suaranya bagus dan punya album? Titiek Vespa

9. Motor yang selalu salah? Yamaap

10. Kalau ada mobil tabrakan di jalan tol, yang turun apanya dulu? Speedometer

11. Mobil apa yang bikin galau? Mobilang sayang, tapi takut ditolak

12. Apa ada buah yang berbahaya kalau kita makan? Ada, kalau makannya di tengah jalan tol

13. Apa itu cemilan? Cecudah Celapan, Cebelum Cepuluh

14. Apa makanan favorit Nissa Sabyan? Gamau gasuka gulaaii..

15. Makanan apa yang bisa melindungi diri dari hujan? Payung hai

16. Apa yang bikin mahasiswa takut? Blimbingan Skripsi

17. Makanan yang sakit banget? Siksa bubur

18. Bikin bucin kalo dimakan? Lauk peluk

19. Makanan apa yang nggak bakal dimakan Arya Wiguna? Nasi. Karena nasi telah menjadi subur

20. Jika ada 1 kilo kayu dan ada 1 kilo kapas, ketika dijatuhkan ke atas kaki, mana yang lebih sakit? kaki kita

21. Kalau gajah mati siapa yang paling sedih? Ya penggali kuburnya, soalnya capek menggali lobang yang besar untuk menguburkan gajah.

22. Kenapa nyamuk menghisap darah? Karena tidak mampu untuk membeli rokok.

23. Kenapa orang botak selalu bahagia? Ya, karena orang botak tidak memiliki beban di kepala

24. Salah apa yang tidak bisa dipidanakan? Salah urat

25. Binatang-binatang apa yang seluruh anggota tubuhnya ada di kepala? Kutu rambut

26. Apa persamaan tukang sate dan tukang soto? Sama-sama nggak jual bakso!

27. Buah apa yang isinya durian tapi kulitnya berduri? Yaa Buah Durian lah

28. Makanan apa yang kelebihan berat badan? Tahu gembrot.

29. Makanan apa yang punya kembaran? Labu siam.

30. Buah apa yang selalu segar dan bikin ketagihan? Buah bibir.

31. Buah apa yang sering ngajak ribut? Apelo.

32. Makanan apa yang punya kedalaman hingga 30 meter? Semur bor.

33. Rambut putih namanya uban, rambut merah namanya pirang, kalo rambut hijau namanya apa? Rambutan belum mateng.

34. Salah satu nama daerah di Jakarta apa? Lobak bulus.

35. Sayur apa yang ada gelaran abang-abangnya? Bro-koli.

36. Buah apa yang cocok untuk para jomblo? Buahahahahaha.

37. Makanan apa yang disukai Aldi Taher? Ilopyu SOMAI.

38. Makanan yang selalu nipu orang? Ketoprank.

39. Salah satu nama kecamatan di Tegal apa? Sawi.

40. Makanan apa yang kesakitan? di-Getuk.

41. Sayur apa yang susah dilupakan? Bayam-bayam dirimu.

42. Kenapa anak kucing dan anak anjing suka berantem? Ya namanya juga anak-anak

43. Buah apa yang dibawa pas main ke rumah pacar? Apel.

44. Makanan apa romantis banget? TOGE-ther with you forever.

45. Sayur apa yang bisa menirukan suara kodok? Kangkung...kangkung.

46. Makanan yang banyak aturan? Sayur SOP.

47. Di jalan berlubang biasanya ada tulisan apa? Rawon kecelakaan.

48. Makanan apa yang cantik? Mbakwan.

49. Makanan yang rasa sosialnya tinggi? Baksos.

50. Sayur apa yang muncul di akhir film? Tomat.

Itulah 50 tebak-tebakan lucu mengundang tawa yang bisa dijadikan bahan mencairkan suasana atau ice breaking. Semoga bermanfaat!

(RIN)