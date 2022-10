BANYAK orang, terutama para perempuan, memilih untuk menjalin hubungan dengan orang yang lebih tua. Ada banyak alasan yang mendasari pemilihan tersebut, tapi biasanya karena alasan kemandirian, baik secara emosional maupun material.

Nah, inilah yang terjadi pada Nicola Downs, perempuan berusia 22 tahun ini viral usai membagikan kisah cintanya bersama sang kekasih yang berusia 54 tahun, Michael. Perbedaan usia lebih dari 30 tahun tak menjadi penghalang kisah cinta di antara mereka.

Gadis muda asal Michigan, Amerika Serikat ini mulai berkencan dengan sang kekasih ketika dia berusia 18 tahun, sejak saat itu dia mulai mendokumentasikan hubungan asmara mereka di media sosial. Melansir dari unggahan akun TikTok milik Nicole Downs, ia kerap membagikan sebuah video. Seperti pada unggahan Juni 2022, Nicole memperlihatkan momen berada di kolam renang bersama Michael.

“Boyfriends don't count #agegap #couplestiktok #trending #agegaprelationship #couplestrend," tulis Nicole dalam caption unggahannya di TikTok.

Dalam video tersebut Nicole memamerkan momen di kolam renang bersama Michael, ia tampil memakai bikini dan sang kekasih telanjang dada dan memakai kacamata. Video itu sudah ditonton lebih dari 9,7 juta.

Sayangnya, netizen nampak melihat dia sebagai sugar baby lantaran perbedaan usia yang terlalu jauh. Momen kebersamaannya yang diunggah itu pun ramai menjadi perbincangan warganet, tak sedikit dari mereka berkomentar pedas dan julid.

"‘Boyfriend don't count’ Tampaknya dia lebih ke kakek deh” ujar salah satu netizen.

“Dia orang kaya,” ujar netizen lain.

“Dia hanya orang tua kaya yang punya banyak duit,” ujar netizen lagi.

Banyak juga yang berspekulasi tentang niat sebenarnya wanita muda itu di balik hubungannya dengan seorang pria berusia 32 tahun lebih tua darinya. Pemirsa menduga bahwa pria itu kaya dan dia hanya memanfaatkannya untuk keuntungan finansial.

Namun, meski dikritik secara online, Nicole merasa tetap bahagia menjalin cinta dengan kekasihnya.

Nicole menyukai pria yang lebih tua, ia menjalin hubungan yang serius dengan orang dewasa. Ia merasa bahagia sering dimanja dan mendapatkan banyak keuntungan bersama seseorang yang lebih tua.

Kisah cinta mereka dipertemukan lewat aplikasi kencan dan mulai menjalin hubungan sejak Nicole berusia 18 tahun. Setiap hari melewati momen bersama, menemaninya bermain sepak bola, memiliki kucing, menggambar bersama, diajak berbelanja, dan itulah yang membuat Nicole Downs merasa dicintai.

“I have been going out with michael since i was 18” tulisnya dalam video tersebut.