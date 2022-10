Jakarta- Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, wadah aplikasi yang akhir-akhir ini naik daun dan digandrungi para kreator yakni TikTok menghadirkan "TikTok For You Stage" pada hari ini, Sabtu (29/10/2022). Platform ini juga menjadi favorit para creator untuk berkreasi dan berkolaborasi.

Program ini merupakan perayaan untuk para kreativitas kreator yang membawa kebahagiaan di For You Page (FYP) ke panggung For You Stage (FYS). Dimana nantinya panggung istimewa ini akan menghadirkan kolaborasi kreator, seperti Malikoendang, selebriti dan musisi papan atas, termasuk band legendaris Slank, dan ikon K-Pop, PSY.

Tentu misi ini sejalan dengan tujuan TikTok untuk menyediakan kesempatan nyata bagi para kreator agar terus berkarya melalui kreativitas di berbagai industri, termasuk industri hiburan dan musik.

General Manager Operations & Marketing, TikTok SEA Angga Anugrah Putra mengatakan dengan lebih dari 1 miliar pengguna di seluruh dunia, kreator merupakan bagian penting dari TikTok yang terus menginspirasi pihaknya.

“Bersama para kreator dari latar belakang beragam melalui platform sebagai kanvas. Hal ini terlihat dari bagaimana para kreator memanfaatkan peluang dan berkolaborasi dengan pengguna di seluruh dunia menghasilkan karya yang positif dalam beragam format, seperti video singkat, TikTok LIVE, hingga TikTok Shop,” tuturnya.

Dia menambahkan TikTok For You Stage adalah perwujudan langsung dari kolaborasi ini, di mana TikTok menghidupkan panggung online yang selama ini mereka ramaikan dengan kreativitas tanpa batas, ke panggung offline, bersama nama-nama besar di industri hiburan dari berbagai negara. Ini adalah bentuk apresiasi kami kepada para kreator yang telah menghibur dan menginspirasi masyarakat di tengah berbagai kondisi, khususnya selama dua tahun terakhir.

Tak sampai disitu, lebih menarik lagi nantinya TikTok For You Stage akan dimeriahkan oleh berbagai kreator yang telah menghiasi layar FYP berkat konten kreatifnya, seperti Malikoendang, Kak Jill Gorden, Firman Ambyar, Palicte Family, Jerry Piko, Fadil Jaidi, dan masih banyak lagi. Para kreator ini akan berkolaborasi dengan sejumlah selebriti dan musisi terkenal, antara lain Ziva Magnolya, Mahalini, JKT48, Slank, dan musisi legendaris dari Korea yang terkenal lewat lagu "Gangnam Style", PSY. Wow menarik banget bukan?

PSY, salah satu pengisi acara di TikTok For You Stage mengatakan sebagai bahasa universal, musik dari berbagai genre dan negara selalu dapat menemukan pendengarnya di TikTok, terlepas dari bahasa dari lagu tersebut. Hal ini juga berlaku untuk musik Korea karena saya menyaksikan secara langsung bagaimana lagu saya digunakan secara kreatif oleh komunitas TikTok, dari melakukan tantangan dance, berduet dengan lagu saya, hingga menunjukkan reaksi terhadap video musik saya.

“Sebagai seorang seniman, saya merasa senang melihat bagaimana komunitas TikTok selalu bersatu untuk menghasilkan karya yang luar biasa. Saya tidak sabar untuk bertemu dengan komunitas TikTok yang luar biasa di Indonesia, menyaksikan langsung kolaborasi antara kreator dan para pengisi acara, dan mendapatkan inspirasi di acara TikTok For You Stage,” ujar PSY.

Nantinya juga PSY akan membawakan beberapa lagu-lagu ikonik miliknya di atas panggung TikTok For You Stage.

Sementara menurut Slank, kreativitas dan bakat kreator yang Slank lihat di TikTok sangatlah luar biasa, terutama bagaimana mereka menjahit kolaborasi baik dengan sesama kreator, ataupun dengan musisi seperti kami yang baru memahami TikTok.

Tak hanya musisi Slank saja yang merasakan semangat perubahan dengan kehadiran TikTok. Sebagai kreator dan rapper, Malikoendang juga merasakan menikmati kesempatan untuk berduet atau stitch video dengan kreator musik, bahkan kreator TikTok lainnya dari seluruh dunia, hingga bisa menjadi pemenang dalam kompetisi #IdolaTikTok pada awal tahun ini.

Salah satu jebolan Indonesian Idol 2020 Ziva Manolya juga merasakan manfaat hadirnya aplikasi TikTok yang tidak hanya menjadi tempat untuk memperkenalkan musiknya, tapi juga tempat di mana dirinya bisa berkolaborasi langsung dengan para kreator dan komunitas TikTok, baik melalui fitur duet, stitch, ataupun challenge.

Nah bagaiamana kebayangan dong keseruan acara nanti malam. Yuk saksikan Malam ini TIKTOK FOR YOU STAGE di RCTI pukul 19:00 WIB dipandu oleh Daniel Mananta, Rina Nose, dan Irfan Hakim, program TikTok For You Stage juga akan disiarkan secara langsung melalui TikTok LIVE di akun @tiktokofficialindonesia.

Untuk informasi lebih lengkap bisa kunjungi laman resmi TikTok Indonesia untuk informasi lebih lanjut mengenai jajaran pengisi acara yang akan memeriahkan selebrasi ini. Untuk berbagai keseruan lainnya, kunjungi akun resmi TikTok Indonesia di @tiktokIDofficial.

(FDA)