JAKARTA - Akhir-akhir ini kata healing sering kali digunakan di media sosial maupun kehidupan sehari-hari. Kegiatan healing pun beragam, beberapa di antaranya dengan bermeditasi, olahraga, hingga melakukan kegiatan positif, seperti membaca buku bertemakan self healing.

Sebagai informasi, self healing memiliki arti penyembuhan diri dari luka, apapun bentuk luka batin yang dirasakan.

Oleh karena itu, biasanya buku-buku self healing ini merangkum segala jenis luka yang dirasakan lewat cerita, memberikan motivasi, serta tips dan trik untuk mengatasinya.

Berikut rekomendasi buku self healing agar bisa me-recharge diri.

Love for Imperfect Things

Ditulis oleh pengajar Buddha Zen, Haemin Sunim, buku Love for Imperfect Things ini mengajak para pembacanya untuk menerima ketidaksempurnaan yang ada dalam diri kita, karena sejatinya, tak ada yang sempurna di dunia ini.

Buku dengan delapan bab ini mengajarkan seni merawat diri. Karena itu, bab tersebut terdiri dari self care, keluarga, empati, relationship, keberanian, penyembuhan, pencerahan, dan penerimaan.

Pada setiap babnya, Haemin Sunim akan mengawalinya dengan kisah sesuai pengalaman sendiri maupun teman terdekatnya. Jangan khawatir takut bosan, buku ini memiliki sekitar 35 halaman dengan ilustrasi penuh warna dari 272 halamannya.

Buku Love Imperfect Things tak hanya mengajak, namun juga membuat kita belajar mencintai diri sendiri, kehidupan kita, dan setiap orang yang ada di dalamnya. Dengan begitu, dunia seolah dapat memahami dan membuat kita layak untuk mendapatkan cinta dari orang lain.

The Things You Can Only See When You Slow Down

Mungkin sebagian dari kita kerap merasa kelelahan berada di tengah dunia yang bergerak begitu cepat. Jika iya, buku The Things You Can Only See When You Slow Down cocok untuk kamu baca.

Hal ini dikarenakan buku karya Haemin Sunim ini mengajarkan kita tentang pentingnya untuk melambat, dan bukan berarti kita harus turut melakukan segalanya dengan cepat.

Buku dengan 288 halaman ini memberikan jalan pada kedamaian dan keseimbangan di tengah banyaknya tuntutan yang dirangkai dalam delapan bab.

Tiga bab di antaranya ialah hubungan, cinta, dan kerohanian yang akan mengingatkan kita pentingnya menjalin hubungan, berbelas kasih, dan memaafkan diri sendiri.

Buku yang tersedia dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan ilustrasi pada beberapa halamannya, juga mengingatkan para pembacanya jika ketika kamu melambat, dunia pun melambat bersama.

How To Respect Myself

Beberapa di antara kita sering mengalami kehilangan rasa percaya diri. Untuk kamu yang sedang merasakannya, buku How To Respect Myself yang ditulis oleh Yoon Hong Gyun imi mungkin bisa menjadi jawabannya.

Pasalnya, buku dengan tujuh bab yang bisa jadi relate dengan kondisimu ini dapat membuat kita belajar mencintai diri sendiri apa adanya.

Buku ini dibuka dengan penanganan kesalahpahaman dan prasangka harga diri pada bab pertama. Dilanjut dengan bab dua dan tiga yang memaparkan penanganan hubungan, baik per cintaan, relasi, juga perpisahan yang bisa menurunkan tingkat kepercayaan diri.

Dalam bab empat dan lima, terdapat panduan untuk menangani emosi, lengkap dengan tips dan trik mengatasi perasaan rendah diri. Sedangkan, dua bagian terakhir, yakni enam dan tujuh akan memberikan beragam tips praktis, spesifik, dan efektif untuk meningkatkan kepercayaan diri.

Itulah ketiga buku rekomendasi self healing yang bisa bantu untuk belajar mencintai diri sendiri dan mengembalikan rasa percaya diri. Sangat menarik bukan?

