PERAYAAN Halloween memang tidak populer di Indonesia, lantaran perbedaan budaya. Meski demikian, dengan akses internet yang mudah maka peryaan Halloween pun juga bisa dilakukan oleh orang Indonesia.

Pada awalnya, Halloween adalah festival panen. Ribuan tahun yang lalu, bangsa Celtic, yang tinggal di Irlandia, Inggris dan Perancis, menandai akhir musim panas dan awal musim dingin dengan festival panen. Mereka menyebut festival ini sebagai 'Samhain' atau menabur yang bila diterjemahkan menjadi 'akhir musim panas'.

Bangsa Celtic percaya bahwa pada malam sebelum tahun baru, batas antara dunia manusia dan dunia roh menjadi kabur. Pada malam 31 Oktober mereka merayakan festival Samhain yang diyakini untuk mengusir hantu orang mati.

Nah, salah satu artis yang ikut merayakan Halloween ini adalah Wendy Walters, istri Reza Arap. Di Twitter, Wendy Walters membagikan foto yang memperlihatkan dirinya ikut merayakan Halloween dengan kostum karakter horror.

Adapun kostum yang dia pilih, yakni karakter hantu di film luar negeri yaitu Valak. Nah, Wendy memodifikasi sosok Valak versi dirinya yang terkesan lebih seksi dan sensual.

Bagaimana tidak, dia mengenakan korset-top hitam dipadukan dengan leather skirt dan stocking sexy di balik roknya. Nah, menjadi terlihat seperti Valak karena adanya aksesori di leher berwarna putih.

Agak kesan menyeramkan terasa, dia mengenakan viel hitam dan bando putih. Riasan wajahnya pun dibuat agak spooky dengan baret merah di pelipis mata sebelah kiri. Selebihnya, dia memilih makeup look ala Korea dengan kesan flawless.

Unggahan ini telah disukai 18 ribu netizen setelah dibagikan pada Jumat malam, 28 Oktober 2022 pukul 11.31 malam. Terpantau MNC Portal, like masih berjalan terus sampai sekarang, termasuk netizen yang membagikan ulang dan mengomentari.

Apa kata netizen melihat Wendy Walters jadi Valak?

"I love the confident of all woman after being heartbroken. Semangat ci!" kata @maddytwi***.

"Valak KW, enggak serem," komen @ardianpan***.

"Bodo amat lu cantik banget, ege! Masa depan cerah ini nyari koko bermartabat nanti, beb," tulis @cacabun***.

"Ci Wen, kalau Valaknya begini kayaknya bukan kabur, tapi malah minta dipeluk," ledek @pacarperta****.