JAKARTA- Sebagai wadah bagi para kreator untuk berkreasi dan berkolaborasi, TikTok kembali menggelar acara spektakuler bertajuk 'TikTok For You Stage’.

Acara yang disiarkan secara langsung oleh TikTok LIVE @tiktokofficialindonesia, berlangsung meriah dengan kolaborasi apik para kreator seperti Malikoendang, selebriti dan musisi papan atas, termasuk band legendaris Slank, dan ikon K-Pop, PSY. Penampilan pertama dibuka oleh Mahalini, Ziva Magnolya, kolaborasi JKT48 dan MNL48, ‘TikTok for You Stage’

Salah satu penampilan yang paling ditunggu, siapa lagi kalau bukan penampilan antara Slank dan rapper sekaligus kreator @Malikkoendang. Rapper muda itu pun mengaku sangat bangga dan senang bisa berkolaborasi dengan band idolanya sejak kecil. Bahkan sebelum penampilannya di panggung, Malik juga sempat membuat video di belakang layar bersama Slank yang di unggah di TikTok-nya dan mendapatkan banyak respon dari para followernya.

"Sebagai kreator dan rapper, saya sangat menikmati kesempatan untuk berduet atau stitch video dengan kreator musik, bahkan kreator TikTok lainnya dari seluruh dunia," kata Malik

General Manager Operations & Marketing, TikTok SEA Angga Anugrah Putra, ‘TikTok for You Stage’ memang panggung untuk semua orang yang punya kreatifitas, “Hal ini sejalan dengan tujuan TikTok untuk menyediakan kesempatan kepada para kreator agar terus berkarya melalui kreativitas di berbagai industri, tak terkecuali industri hiburan dan musik,” ucapnya.

Selain penampilan musik, dance dan sulap dalam program yang diluncurkan tepat di momen Hari Sumpah Pemuda tersebut juga hadir Mikha Tambayong, konten kreator sekaligus aktris Indonesia kenamaan. Mikha yang membuat konten-konten edukasi malam itu berbagi pengalaman bersama Edi (@edy_art project) dan Pandawara Group (@pandawaragroup), kreator yang membuat konten-konten aktivitas menjaga lingkungan.

"Senang banget loh kak. Aku bisa menemani ke Daniel malam ini untuk berbincang bincang dengan kreator-kreator yang hebat, inspiratif dan banyak pengaruh positif untuk lingkungan juga," kata Mikha

Mas Edy dan Pandawara Group, melalui TikTok ingin menyebarkan kebaikan dan berbagi inspirasi dalam menjaga lingkungan, mengurangi penggunaan plastik serta tidak membuang sampah sembarangan. Dalam video pendek mereka, terlihat kegigihan saat mengangkat tumpukan sampah plastik dari sungai. Hujan tak menyurutkan semangat mereka menyelamatkan lingkungan.

Tak hanya itu, pada kesempatan itu juga turut hadir enam kreator asal dari Asia tenggara yang membuat acara semakin meriah. Diantaranya, konten kreator asal vietnam @tuangocday yang kini sudah memiliki 2,5 juta follower di TikTok. Dalam videonya, @tuangocday seringkali membagikan video seputar teknologi terkini.

Kemudian ada @khairulaming yang merupakan konten kreator asal negeri Malaysia yang memiliki latar belakang sebagai insinyur. Kreator yang kini memiliki follower sebanyak 2,2 juta follower ini kerap kali membagikan resep makanan sederhana yang ia buat. Tak hanya itu, khairul juga memiliki produk sambal yang dijual di TikTok dan sudah hampir 1,3 juta botol.

Kemudian ada @nanasilayro yang terkenal akan kontennya yang mempromosikan soal self love sekaligus budaya Filipina. Wanita cantik ini juga pernah dinominasikan sebagai popular creator of the year di TikTok Awards Filipina.

Lalu ada @mingweirocks yang merupakan kreator asal Singapura yang merupakan salah satu kreator paling popular di TikTok yang terkenal sejak membuat konten bersama ayahnya dengan membagikan video-video lucu. Kini Ming telah memiliki pengikut sebanyak 22,4 juta follower di TikTok lho.

Yang terakhir ada @rival_amiro03 atau biasa disapa dengan panggilan Ipal ini merupakan kreator asal Kolaka yang isi kontennya berisikan tentang perjuangan hidupnya yang menginspirasi. Ipal kerapkali membagikan video inspirasi bersama adik-adiknya saat sedang bermain di hutan dan di laut. Berkat cerita perjuangannya yang menginspirasi ia memenangkan Creator of The Year di TikTok Awards Indonesia 2021.

Sebagai penutup penampilan PSY pun menjadi penampilan yang paling ditunggu. Panyanyi asal Korea Selatan ini membawakan tiga lagu hitsnya, yaitu dua single baru “That That” dan “Daddy” serta lagunya yang paling fenomenal ‘Gangnam Style’ dan sukses membuat penonton yang hadir di studio ikut ber-Gangnam Style bareng sambil teriak histeris, “Oppaaa!”.

Bagi kalian yang belum sempat nonton tadi malam atau mungkin sudah nonton dan ingin kembali menikmati keseruan ‘TikTok For You Stage ’, merapat yaa karena siaran ulang ‘rerun’ ‘TikTok For You Stage’ bisa ditonton langsung di TikTok LIVE pukul 20.00 s.d. 23.00 WIB.

Kamu bisa menonton kembali melalui channel berikut ini @tiktokofficialindonesia (Indonesia), @tiktokvn (Vietnam), @tiktokthailand (Thailand), @tiktokphilippines (Filipina), @tiktok_malaysia (Malaysia) dan @tiktoksg (Singapura).

Serta jangan lupa cek #TikTokForYouStage untuk keseruan lainnya ya! Ready for what’s next?

(Wid)