SEJUMLAH selebriti membagikan foto dengan outfit bertema Halloween, salah satunya Tania Ayu. Seperti apa tampilan Tania Ayu?

Tania Ayu membagikan OOTD bertema Halloween lewat unggahan foto terbarunya di Instagram. Model cantik tersebut tampil seksi dalam balutan busana hitam.

Ya, Tania Ayu mengenakan busana bodysuit latex full body. Busana yang ketat membentuk body hot Tania Ayu yang lekat dengan imej seksi.

Tak hanya busana, fotonya kali ini mencuri perhatian karena dia tidak berfoto sendiri. Tania Ayu berpose dengan anjing Doberman yang dirantai.

"This is my costume for halloween! Jangan takut, ini cuma cara aku ngendaliin kamu... 🎃," tulis Tania Ayu pada caption unggahan fotonya.

Sontak unggahan foto Tania Ayu pun langsung dikomentari beragam cuitan dari netizen. Selain memuji cantik dan seksi, netizen juga menyorot fotonya dengan Doberman.

"cantik 💚💚💚💚💚💚," puji @neysa.al***

"Badaaaaaasssssss 🔥🔥🔥😍," komen @triaspu***

"Duuuuuh❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥," celetuk @new_welde***

"Ngeriiii ahhh....🔥," timpal @bhazphot***

"Galak bet 🔥," komen @dedy_dea***

"Knp anjing nya dobermann ? @taniaayusiregarofficial 😢😂," tanya @erik_seti***

"Megang nya sambil takut 😂😂😂," sambung @iyansofi***

(hel)