WENDY Walters kembali mencuri perhatian netizen lewat unggahan foto terbarunya di Instagram. Wendy Walters membagikan foto bertema Halloween terbaru, seperti apa?

Sebelumnya, Wendy Walters membagikan potret berteman Halloween dengan cosplay menjadi Valak. Tampilannya menjadi tokoh hantu tersebut mencuri perhatian.

Valak yang terkenal dengan imej menyeramkan, tetapi Wendy Walters tetap terlihat cantik. Nah, kali ini istri Reza Arap tersebut kembali membagikan foto Halloween dengan tema berbeda.

"Day 2 as Carrie ✨ Shoutout to @yohannasicillia for the make up ❤️," tulis Wendy Walters pada caption unggahan fotonya.

Wendy Walters berpose di balkon dengan latar city light. Dia mengenakan lingerie berwarna putih dengan mahkota sebagai aksesoris di kepalanya. Ya, artis cantik ini cosplay menjadi sosok karakter di film horor Carrie.

Busana seksi tersebut tampak seperti berlumur darah. Bahkan, leher Wendy Walter seperti tersayat mengeluarkan darah.

BACA JUGA : Wendy Walters Jadi Valak Rayakan Halloween, Serem Gak Seksi Iya

Tapi tentu lumuran darah itu tentu tidak sungguhan. Wendy tampil berlumuran darah untuk memberi kesan horor dari tampilan tema Halloween dirinya.

BACA JUGA : 6 Potret Wendy Walters, Istri Reza Arap yang Cantik dan Memesona

Namun, netizen justru terpesona dengan kecantikan Wendy Walters di penampilannya kali ini. Wendy memang tetap cantik, wajahnya dirias dengan makeup flawless dengan bibir dipulas lipstik warna maroon.

Unggahan foto Wendy Walter pun langsung ramai dengan komentar dari netizen. Hampir semua netizen memuji penampilan Wendy Walter, bahkan bukan terlihat seram malah terlihat cantik. Seperti apa cuitan netizen +62 di kolom komentar? "kl ciwen jd arwah gentayangan mungkin kek gini kali ya bentukannya🥲 cantik bgt heran😭🫶🏻," ungkap @elsbth*** "Makeupnya tetep g bisa jelek ya wak😂," ujar @serbaserbid*** "Bukannya serem malah cantik bngt bikin meleyot😍," kata @fir.z*** "Queen u slayyyy ❤️‍🔥💅," tutur @afur*** "dendam sang pengantin 💖🌹," celetuk @septya***