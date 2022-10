MARION Jola habiskan malam pesta Halloween dengan jadi vampire seksi. Entah dari mana datangnya ide tersebut, tapi dia berhasil menghipnotis netizen dengan tampilan seksinya itu.

Vampire seksi yang diperankan Marion Jola di pesta Halloween tampak tidak seram sama sekali. Di momen manggungnya di malam Halloween tersebut, Lala, sapaan akrabnya, tampil mengenakan dress hitam berpotongan pendek dengan aksen fringes di bagian bawah yang bikin auranya makin memesona.

Nah, di artikel ini MNC Portal coba merangkum 3 potret gaya Marion Jola jadi vampire seksi di pesta Halloween. Penasaran?

1. Pose nungging seksi

Entah karena alasan apa, Marion Jola memperlihatkan pose nungging seperti ini dan dia jadikan foto pertama di unggahan Instagram terbarunya. Pose tersebut otomatis bikin netizen salfok pastinya.

2. Having fun!

Di foto kedua, kita bisa lihat dua foto Lala sekaligus yang tampak happy dan menikmati momen pesta Halloween di atas panggung. Lala begitu berenergi di momen ini. Aksen fringes yang ada di dress-nya memberi kesan dramatis!

3. Duduk 'anggunly'

Nah, di foto ketiga ini Marion Jola menunjukkan kharismanya. Dia benar-benar seperti dewi malam itu dan pesonanya sulit tertandingi.

Di keterangan foto, Lala menuliskan kalimat seperti ini, "I'm a 212 years old, vampire who frequently loves to go to Casino." Tahu tidak, kalau style Lala ini hasil stylingnya dia sendiri, lho. Keren!

So, apa kata netizen melihat Lala jadi vampire seksi?

"Cakep bener idola aku," ungkap @audinaan****.

"Selalu buat menganga karena kerennya Lala," tulis @graceshae****.

"Marion gila sih badass selalu," puji @faked***.

"Selalu super," kata @maryam***.

"Nggak ada obat," komen @chandra***.