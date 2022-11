Jakarta - Panggung Tiktok For You Stage yang baru-baru ini digelar telah sukses menjadi momen kolaborasi bagi para content creator dan para penyanyi serta musisi top Tanah Air. Di antaranya Vidi Aldiano, Brisia Jodie, Fabio Asher, dan pasangan duet dari Malaysia, Nuha Bahrin-Naufal Azrin.

Duet Nuha Bahrin dan Naufal Azrin yang paling menarik perhatian. Pasalnya mereka membawakan lagu campuran bahasa Arab dan Melayu berjudul ‘Casablanca' yang renyah di telinga dan sedang trending di TikTok. Pasangan ini disebut-sebut sukses membawa pop Melayu mendunia.

Sedangkan Vidi Aldiano yang dikenal dengan lagu-lagu beraliran R&B dan memiliki suara empuk, malam itu berhasil membius penonton dengan lagu ‘Salam Kenal’. Busana yang dikenakan penyanyi yang ngetop berkat single ‘Nuansa Bening’ itu juga tak kalah menarik perhatian. Vidi memakai jas dengan tambahan selendang yang tersampir di bahunya.

Demikian pula Brisia Jodie yang melantunkan tembang manis 'Ternyata Hanya Kamu', suara merdu penyanyi bernama lengkap Bianca Jodie Maurinne, jebolan Indonesia Idol 2018 ini menyihir penonton sehingga mereka turut bernyanyi bersama.

Para penggemar Fabio Asher yang memiliki suara bulat dan ngebas pada kesempatan itu dimanjakan oleh penampilan penyanyi yang memenangi AMI Awards 2022 Kategori Pendatang Baru Terbaik ini. Malam itu Fabio membawakan single 'Rumah Singgah' dengan penuh penghayatan sehingga terdengar begitu indah memukau. Lengkingannya yang menggema membuat penonton meresapi lagu sehingga turut larut mengalunkan syair lagu yang dibawakannya.

Fabio termasuk penyanyi yang dibesarkan oleh TikTok, seperti diakuinya saat wawancara dengan Mamangosa dan Sania Leonardi di belakang panggung. “Saya dapat mengunggah musik saya langsung ke TikTok, memberi saya akses langsung ke Komunitas TikTok," ujar pemilik single perdana ‘Bertahan Luka’ itu. .

Selain penampilan kelima penyanyi tersebut, “TikTok For You Stage" malam itu juga disemarakkan dengan kehadiran deretan penyanyi Indonesia lainnya, seperti Mahalini, Ziva Magnolya, Slank, JKT48, MNL48, dan para konten kreator dari sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk yang paling ditunggu penampilan ikon K-Pop PSY yang mendunia dengan singlenya yang sangat memorable ‘Gangnam Style’.

Menurut General Manager Operations & Marketing, TikTok SEA Angga Anugrah Putra, ‘TikTok for You Stage’ memang panggung untuk semua orang yang punya kreatifitas, “Hal ini sejalan dengan tujuan TikTok untuk menyediakan kesempatan kepada para kreator agar terus berkarya melalui kreativitas di berbagai industri, tak terkecuali industri hiburan dan musik,” ucapnya.

Dengan lebih dari 1 miliar pengguna di seluruh dunia, kata Angga, kreator merupakan bagian penting dari TikTok yang terus menginspirasi pihaknya untuk bersama para kreator dari latar belakang beragam melalui platform sebagai kanvas.

Menurut Angga, ‘TikTok For You Stage’ adalah perwujudan langsung dari kolaborasi berbagai konten kreator. “Kami menghidupkan panggung online yang selama ini mereka ramaikan dengan kreativitas tanpa batas, ke panggung offline, bersama nama-nama besar di industri hiburan dari berbagai negara. Ini adalah bentuk apresiasi kami kepada para kreator yang telah menghibur dan menginspirasi masyarakat di tengah berbagai kondisi, khususnya selama dua tahun terakhir," ucapnya.

Nah untuk kalian yang belum sempat nonton kemeriahan ‘TikTok For You Stage ’, bisa langsung cek #TikTokForYouStage di TikTok untuk keseruan lainnya ya! Ready for what’s next?

