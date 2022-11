AKHIR Oktober kemarin sebagian selebriti Tanah Air merayakan Halloween, termasuk Fuji. Artis bernama lengkap Fujianti Utami Putri tersebut tampil dengan kostum unik. Seperti apa potretnya?Â

Melalui unggahannya di Instagram, adik ipar dari mendiang Vanessa Angel itu membagikan momen dirinya saat menghadiri acara Halloween Day 2022.

Di acara itu, Fuji mengenakan kostum ala musisi The Weekend, dengan blazer dan celana berwarna merah yang dipadu padankan dengan inner turtle neck hitam. Kemudian dia menambahkan efek makeup darah di bagian hidungnya.

"Everyone is so hot. Hot.” tulis Fuji dalam keterangan foto yang diunggahnya, Senin (31/10/2022).

Lantas seperti apa yah momen Fuji saat rayakan Halloween? Berikut ulasannya.

1. Pose digendong sang kakak

Kebersamaan Fuji dan Fadly di acara Halloween Day 2022. Dalam foto itu Fadly mengenakan flanel yang dipadu padankan dengan vace jeans dan menambahkan topi. Kakak beradik ini kompak banget yah?

2. Kali ini bareng sang kekasih





Berikutny ada potret Fuji berpose bareng sang kekasih, Thariq Halilintar. Kedua sejoli ini tampak serasi dengan outfit blazer merah dan inner hitam. Gaya keduanya kece abis

3. Pose bareng Wandahara

Momen Fuji saat berpose bersama fashion stylist Wandahara. Fuji menambahkan kacamata berwarna hitam. Sementara Wandahara tampil all out bak angel dengan swimsuit hitam, dan menambahkan sayap berwarna putih serta aksesori topeng.

4. Pose bareng Elina Joerg Tak lupa Fuji mengabadikan momen bersama teman-temannya, salah satunya adalah Elina Joerg yang menggunakan kostum peri. Cantik abis. 5. Tanpa bantuan MUA Fuji mengatakan di momen tersebut dia tidak menggunakan makeup artist. Bahkan makeup karakter yang dia gunakan terbuat dari bahan alami yaitu madu sebagai efek darah. 6. Pose bareng calon kakak ipar

Fuji juga terlihat berfoto bersama calon kakak ipar, Rebecca Klopper. Rebecca terlihat cantik mengenakan kostum bak karakter Mickey Mouse dengan menambahkan bando pita.