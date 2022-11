NAMA artis Arawinda Kirana menjadi perbincangan hangat belakangan ini. Ini lantaran Arawinda Kirana dituding menjadi selingkuhan Guiddo Ilyasa, suami Amanda Zahra.

Arawinda Kirana sendiri telah membantah menjadi pelakor (perebut laki orang) lewat unggahan di Instagram. Meski begitu, netizen tak lantas langsung percaya dengan bantahan dari Arawinda Kirana.

Terlepas dari isu perselingkuhan yang viral tersebut, Arawinda Kirana dikenal sebagai aktris yang sedang naik daun. Namanya melejit usai menjadi pemeran utama dalam film Yuni.

Aktris berusia 21 tahun ini tak hanya memiliki paras cantik, tetapi juga gaya penampilan seksi nan modis. Berikut potret seksi Arawinda Kirana yang dirangkum dari akun Instagram pribadinya, Selasa (1/11/2022).

Pose menawan





Pertama ada potret Arawinda Kirana mengenakan outfit bernuansa warna hitam dan merah. Arawinda berpose setengah terbaring di pinggiran sofa. Rambutnya dibiarkan awut-awutan untuk memperlihatkan kesan menawan dan seksi pada penampilannya.

BACA JUGA :Â Arawinda Bantah Jadi Selingkuhan, Netizen: Pelakor Memang Tebal Muka

Seksi dengan wet look hairstyle





Berikutnya ada potret Arawinda Kirana tampil sampul majalah Prestige. Dia terlihat lebih mature dengan pulasan makeup glam look serta lipstik merah merona, lengkap dengan highlighter mengilap yang on point. Tak ketinggalan, aura keseksiannya pun turut dipancarkan dengan tatanan rambut wet look.

Dalam balutan busana berbulu hitam-kuning, Arawinda Kirana sukses menghipnotis pandangan publik. "So stunning," tulis alif****.

BACA JUGA :Â Klarifikasi soal Pelakor, Arawinda Kirana Malah Dihujat Netizen

Beautiful in white





Kali ini Arawinda Kirana tampil anggun dalam balutan crop top putih dan rok beraksen ruffle berwarna senada. Ya, pose pamer ketiak ini memang terkesan seksi, apalagi perut rampingnya turut terekspos di kamar.

Meski begitu, Ara tak terlihat sensual lantaran outfit itu justru terlihat cantik nan anggun ditubuhnya. Terlebih rambutnya yang indah turut ditata rapi dengan belahan tengah. Dengan pulasan makeup yang minimalis, Arawinda Kirana tampak begitu manis!

Baca Juga: Konvoi Armada Ungu Tandai Dibukanya Taco Bell Paramount Gading Serpong

Ruffle swimsuit

Selanjutnya ada potret Arawinda Kirana saat berlibur ke Pantai Selatan. Dia mengenakan swimsuit ruflle berwarna putih dipadukan kain yang distyling menjadi rok belahan tinggi. Tak hanya cantik, posenya di bawah sinar matahari terik terlihat seksi. Pose pakai kemben

Berikutnya ada potret cantik Arawinda Kirana berpose tolak pinggang. Kali ini dia memakai kemben model crop yang memperlihatkan kulit eksotisnya. Untuk bawahan, Arawinda memakai rok kain cantik yang bernuansa ungu dan biru. Bikini merah

Terakhir ada potret Arawinda Kirana berpose tiduran di bebatuan tepian pantai. Dia mengenakan bikini two piece berwarna merah yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Berfoto candid, tampilan Arawinda Kirana terlihat seksi.