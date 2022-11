SEBUAH video viral beredar di dunia maya. Memperlihatkan seorang pedagang ikan cantik. Tak hanya cantik, netizen menyebut wajah cantik pedagang ikan tersebut mirip dengan artis Nafa Urbach.

Dalam video yang diunggah oleh akun Tiktok @host slow, tampak perempuan itu mengenakan daster bermotif abstrak. Ia menyirami ikan dagangannnya dengan air agar tetap terlihat segar.

Wajah cantiknya memang mengalih semua tayangan dalam video. Rambutnya dicepol ke atas membuat paras rupawannya dapat dinikmati keseluruhan.

"Viral mirip artis penjual ikan. Tercantik di Mamuju Sulawesi Barat," tulis caption dalam video tersebut. Video ini sudah ditonton lebih dari 700 ribu viewer.

Netizen tak luput berkomentar dalam kolom video tersebut.

"Artispun kalah," puji @yagak***.

"Benar-benar cantik penjual ikan ini. Biasa ada di Korea ada Taiwan," ujar @Yunus L***.

"Serius tukang ikan?" pungkas @Adel Alis** tak percaya.

"Memang cantik asli nya. Penjual ikan cantik di pasar baru Mamuju," ungkap @Ririn Tham*** membenarkan keshahihan video tersebut.

"on the way beli ikan. Info tempatnya di mana," tutur @Abang Roy*** tak sabar ingin bertemu si perempuan.

(hel)