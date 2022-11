DUNIA entertainmen mengharuskan setiap orang untuk selalu tampil sempurna. Tak sedikit artis melakukan perawatan mahal hingga operasi plastik untuk menjaga kecantikannya.

Sebuah fakta baru terkuak dari penyanyi Titi DJ. Diva Indonesia itu baru saja membongkar rahasia keindahan dari rambutnya.

Dalam video yang diunggah akun Instagram @ti2dj, tampak Titi cantik mengenakan baju bunga berbagai warna. Makeup melekat sempurna di wajahnya.

Begitu juga dengan rambut medium length yang ia miliki, tergerai indah dengan normal. Namun beberapa detik kemudian ia tampak menarik rambut tersebut.

Perlahan tampak rambut lain di bawah rambut itu. Ternyata selama ini pemilik nama asli Titi Dwi Jayati tersebut menggunakan wig dalam setiap penampilannya.

"Now you know," tulisnya dalam caption. Memperlihatkan bahwa akhirnya semua orang tahu bahwa Titi selama ini mengenakan wig untuk menyempurnakan penampilannya.

Baca Juga: Konvoi Armada Ungu Tandai Dibukanya Taco Bell Paramount Gading Serpong

Wig tersebut benar-benar tampak asli tanpa celah. Bahkan netizen sampai kaget dibuatnya. "Awwwwww …. Cuma Titi DJ yang bisa," tutur @dhirmanpu***. "Jadi pengen beli wig gitu daripada smoothing rambut trus bikin rusak," kata @ayatrisnay****ingin mencoba wig yang dimiliki Titi. "Masha Allah kok malah tambah muda yah," puji @giniehan*** melihat penampilan Titi. "Wuuuiiihhhhhhh," ujar @ranggayu*** takjub. "Cantik banget Tante, pake atau gaknya .tetep cantik," ujar @cahyabulanantas*** memuji.