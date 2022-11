6 lukisan paling seram dan bikin melotot karya seniman terkenal dunia menarik untuk diulas.Lukisan tidak hanya indah dipandang atau memiliki nilai seni yang tinggi. Beberapa lukisan ternyata menyimpan cerita mistis yang membuat bulu roma berdiri.

Berikut 6 lukisan paling seram dan bikin melotot yang dirangkum dari berbagai sumber:

1. Head Severed

Ada berapa manusia pada lukisan di bawah? Kalau kalian menjawab ada dua manusia, jawabannya salah. Hanya ada satu manusia di lukisan tersebut, yakni yang laki-laki. Sementara itu, yang perempuan adalah boneka. Bonekanya mirip sekali dengan manusia, ya.

Melihat sekilas saja, kalian pasti setuju bahwa lukisan tersebut memang seram. Ekspresi si laki-lakinya itu, lho. Seram-seram gimana gitu, kan? Coba lihat benda yang berada di belakang laki-laki dan boneka. Ada tangan-tangan yang menjulur.

Baca Juga: Konvoi Armada Ungu Tandai Dibukanya Taco Bell Paramount Gading Serpong

Lukisan yang diberi nama the hand resist him tersebut dibuat oleh Bill Stoneham pada 1974. Anak laki-laki yang ada pada lukisan tersebut adalah Bill sewaktu berusia 5 tahun. Ketika akhirnya lukisan the hands resist him dijual, pembelinya melihat ada yang aneh dengan lukisan tersebut.

2. Pogo the Clown

Lukisan badut di atas dibuat John Wayne Gacy. Badut tersebut tak lain dan tak bukan adalah Gacy sendiri. Menurut kalian, apakah badut Pogo pada lukisan tersebut nampak mengerikan? Oke, mungkin sosok badut Pogo memang agak mengerikan. Namun, sosok asli badut Pogo, yakni Gacy lebih mengerikan.

Gacy adalah seorang pembunuh berantai. Ia mulai “beraksi” pada 1972. Sepanjang hidupnya, ia telah menghilangkan nyawa 33 orang laki-laki remaja.

3. The Crying Boy

Lukisan the crying boy dibuat oleh seniman asal Italia Giovanni Bragolin alias Bruno Amadia. Bragolin melukisnya pada 1950-an. Ada 65 versi berbeda lukisan the crying boy. Sesuai namanya, lukisan tersebut memperlihatkan bulir-bulir air mata yang menetes di wajah anak kecil.

Tidak ada hal istimewa pada lukisan the crying boy sampai lukisan tersebut membuat geger warga Inggris pada 1985. Pada tahun tersebut, sebuah surat kabar Inggris memuat berita tentang “keajaiban” lukisan the crying boy yang tetap utuh di tengah kebakaran hebat.

4.The Hands Resist Him

Dalam lukisan ini di gambarkan kakak laki-laki dan adik perempuan dimana banyak tangan sedang mencoba untuk keluar di balik pintu, hanya sebuah kaca rapuh yang menahan keberadaan mereka. Di katakan bahwa anak kecil pada lukisan ini bergerak pada malam hari bahkan berkelahi.

5. Painting

Merupakan salah satu dari Lukisan yang diciptakan oleh Francis Bacon, dimana harga lukisan ini sangat mahal dalam pelelangan. Lukisan ini sangat mengerikan dimana di katakan bahwa ketika Anda mencoba untuk memahami dan merasakan unsur dari seni lukisan ini anda akan merasakan ketakutan dan mencoba untuk bersembunyi.

6 The Nightmare

Berasal lukisan dari seniman yang bernama John Fuseli. Setelah Lukisan ini di pamerkan oleh Fuseli, lukisan ini terkenal akan penampakan mengerikan kutukan terhadap orang tidur.