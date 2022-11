CERITA sedih tentang Asisten Rumah Tangga (ART) yang disiksa oleh majikannya tengah ramai diperbincangkan. Namun kisah ART yang satu ini dapat menjadi angin segar bagi para ART. Bahwa tidak semua majikan itu jahat.

Seorang perempuan bernama Misiyah Rani asal Ponorogo bekerja sebagai ART di Amerika Serikat. Dikutip dari Youtube, Cerita Untungs, May, begitu sapaannya, mengaku sangat disayang oleh majikannya, Gary dan Debbie.

Ia sudah bekerja selama 21 tahun. Dan selama itu pula May merasa majikannya menganggap dirinya seperti keluarga sendiri. Ada satu momen yang paling diingat May. Ia hendak menikah dengan seorang pria. Namun majikannya tak mengizinkan May menikah dengan pria tersebut. Bukan karena tak ingin May kembali ke Indonesia. Tapi lebih kepada ketakutan sang majikan, karena May baru saja bertemu dengan pria tersebut.

Gary dan Debbie tak ingin May tidak bahagia saat menikah. May mengakui ia baru saja mengenal pria tersebut. Namun karena usianya sudah tidak muda lagi, ia gegabah mengambil pilihan tersebut. Untung saja hal tersebut urung ia lakukan.

Saat awal bekerja ia mengaku kesulitan dengan bahasa. May berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Namun majikannya dengan sabar membimbingnya hingga paham dengan bahasa dan kebiasaan hidup di Amerika Serikat.

Sebelumnya ia pernah bekerja sebagai ART di beberapa tempat. Namun ada banyak kejadian buruk yang menimpanya di tempat ia bekerja sebelumnya. Ia memilih pulang, namun karena kebutuhan ekonomi, ia menutuskan untuk bekerja menjadi ART lagi dan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW).

Namun ia kembali mendapatkan kejadian pahit dan harus berusaha kabur dari majikannya. Setelah hujan, hadir lah pelangi. Kondisi itu yang terjadi pada May. Akhirnya memiliki nasib baik di pertemukan dengan keluarga majikannya sekarang. Gary dan Debbie begitu baik serta sayang kepadanya. Dalam setiap kisah yang ia ceritakan tentang keluarga itu, ia selalu meneteskan air mata haru bahagia. Ada kekhawatiran dalam diri May ia akan dipulangkan ke Indonesia setelah anak-anak majikannya beranjak dewasa. Â foto: Youtube/ Cerita Untungs

Namun Debbie menenangkannya. "Kamu gila ya May! Saya tidak pergi ke mana-mana, kita masih tinggal di sini sekarang. Karena dia merupakan saudara saya, dia keluarga saya. Sejujurnya kami sangat mencintainya," ungkap Debbie menjelaskan arti May bagi keluarganya. Tak hanya dianggap sebagai kelaurga, May juga digaji tinggi oleh Gary dan Debbie. Tak tanggung-tanggung, dalam sebulan gaji May mencapai Rp50-60 juta. Ia bahkan hanya bekerja selama 5 hari dan mendapatkan libur selama 2 hari. Ini adalah pekerjaan terbaik yang May rasakan selama hidupnya. Ini juga yang membuatnya betah lama bekerja sebagai ART Gary dan Debbie. "Tidak pernah saya rasakan di kehidupan maksudnya boss seperti Miss Debbie dan keluarganya. Karena itulah saya tidak bisa meninggalkan semuanya di sini. Saya sangat bahagia dan terima kasih banyak telah menerima saya. Anda menyelamatkan saya dan keluarganya saya," tutur May sambil menangis haru.