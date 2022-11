HI Aladiners! AladinMall by Mister Aladin akan kembali memberikan Anda promo diskon yang spektakuler! Ya, menyambut 11.11, AladinMall by Mister Aladin punya 11.11 Syurganya Diskon hingga 96% untuk semua kategori produk yang berlangsung mulai hari ini (1/11/2022) hingga 12 November 2022!

Nggak cuma itu, seperti biasa, belanja di AladinMall by Mister Aladin bebas ongkos kirim (ongkir) ke seluruh Indonesia! Makanya, buruan borong keperluan Anda segera dan dapatkan pengalaman belanja hemat untung berlipat!

Rekomendasi produk yang bisa Anda dapatkan di 11.11 Syurganya Diskon hingga 96%!

Twin Pack Tropicana Slim Chocolate Spread 300 gram

Nikmati Tropicana Slim Chocolate Spread, selai coklat nikmat dengan sensasi CrunchyLicious, yang diformulasikan tanpa penambahan gula pasir sehingga aman untuk diabetesi dan cocok untuk diet. Miliki produk ini seharga Rp155.600 saja dari harga Rp204.800.

SoundPEATS Watch1 Sport Smartwatch Health Tracker - Black

SoundPEATS Watch 1 secara akurat mencatat langkah harian Anda, jarak, kalori yang terbakar dan Anda bisa mendapatkan data akumulatif minggu / bulan melalui aplikasi SOUNDPEATS SPORTS. Ini juga mendukung 12 mode olahraga, memotivasi Anda untuk mencapai tujuan latihan Anda dengan statistik waktu nyata. Miliki produk ini seharga Rp280.000 saja dari harga Rp1.290.000.

Paket Dunlopillo White Cloud

Dunlopillo White Cloud Package terdiri 1 bantal dan 1 guling white cloud. Ukuran bantal 60x40 cm. Ukuran guling 85x20 cm. Dapatkan suasana tidur yang nyaman berkat bantal dan guling Dunlopillo. Miliki produk ini seharga 119.000 saja dari harga Rp299.000.

Elle Sling Bag 41050 - Moon Mist

Slingbag yang di desain elegan dengan menyesuaikan trend wanita terkini. Mempunyai kompartemen utama yang cukup luas, dapat menampung segala perlengkapan Anda seperti dompet, alat make up, charger, dan sebagainya. Miliki produk ini seharga Rp449.700 dari harga Rp1.499.000 saja.

Some By Mi Clear Spot Patch 18patches



Produk Some By Mi tidak mengeringkan kulit wajah namun membersihkan secara total. Memperkuat penghalang kulit Pembersih pH rendah. Menenangkan kulit baik sensitive, normal maupun yang bermasalah. Miliki produk ini seharga Rp27.300 saja dari harga Rp125.900.

Element MTB Alton Beast X 1.0 - Grey Green

Para penggemar MTB, perkenalkan Alton Beast X 1.0 dengan New Design yang merupakan sepeda gunung dari brand Alton dengan ukuran ban 27,5 inch. Dengan frame berbahan dasar Hi-Ten Steel yang kuat membuat sepeda ini layak jadi incaran. Miliki produk ini seharga Rp1.402.500 saja dari harga Rp1.650.000.

Voucher Transmart Carrefour Rp500.000



Belanja lebih Efisien, Praktis dan Aman dengan Voucher Transmart Carrefour! Pembeli dapat melakukan pembelanjaan hingga saldo di dalamnya habis. Kini Anda tidak perlu cemas dengan besaran nominal ketika berbelanja, karena voucher ini tidak memiliki minimum per transaksi. Miliki produk ini seharga Rp492.500 saja dari harga Rp493.500.

Jangan sia-siakan kesempatan ini! Karena hanya di AladinMall by Mister Aladin Anda bisa dapat diskon hingga 96% + gratis ongkir se-Indonesia!

Promonya cuma berlangsung 12 hari lho, itu pun kalau barangnya masih ada! Makanya, jangan lewatkan kesempatan 11.11 Syurganya Diskon hingga 96% sebelum produk incaran Anda sold out!

Selain bisa belanja hemat untung berlipat, AladinMall by Mister Aladin juga memberikan gratis ongkir ke seluruh Indonesia jika Anda memilih opsi pengiriman dari SAP! Anda juga bisa menggunakan fitur same day service supaya barang yang Anda pesan bisa di kirim di hari yang sama pada saat order!

Informasi AladinMall by Mister Aladin

AladinMall by Mister Aladin merupakan platform belanja online yang berada di bawah naungan perusahaan multinasional MNC Group. Dengan belanja di AladinMall by Mister Aladin, apa pun kebutuhan Anda bisa didapat dengan lebih praktis, lebih murah, dan produk selalu original.

Pastikan Anda tidak ketinggalan dengan informasi seputar promo lainnya. Untuk kabar terbaru, ikuti akun Instagram @aladin.mall. Selain itu, Anda juga bisa melakukan kunjungan ke situs resmi AladinMall di http://aladinmall.misteraladin.com dan klik di bagian banner bertuliskan promo, atau akses melalui aplikasi Mister Aladin di Google Play Store atau App Store.



Baca Juga: Konvoi Armada Ungu Tandai Dibukanya Taco Bell Paramount Gading Serpong

(mrt)