JAKARTA - TikTok For You Stage yang digelar pada Sabtu (29/10/2022) malam, dibuka megah dengan kolaborasi komposer Eka Gustiwana bersama penyanyi muda Ziva Magnolya, dan Mahalini Raharja yang membawakan lagu “Berbeda Tapi Satu”.

Kolaborasi ini membuka panggung TikTok For You Stage dengan menunjukkan keberagaman Indonesia. Terlihat pada lirik lagu yang terdiri dari kurang lebih 13 bahasa daerah, iringan alat musik daerah, dan pakaian adat yang dikenakan para penari.

Kedua penyanyi muda ini membawakan lagu dengan apik meski setiap liriknya berasal dari berbagai daerah. Mereka pun tak terlihat kesulitan dengan bahasa daerah yang terdapat pada lagu “Berbeda Tapi Satu” ini.

Iringan musik dari komposer Eka Gustiwana yang menyatu dengan beberapa alat musik daerah, sasando dari NTT, suling Batak, tifa dari Papua, kendang, dan sampek asal suku dayak, membuat pembukaan TikTok For You Stage ini semakin terasa eksklusif.

Diperindah oleh para penari yang silih berganti menari tarian khas Indonesia dengan pakaian adat dari berbagai daerah. Keindahan keberagaman Indonesia ini juga ditampilkan dengan video challenge, seperti berganti makeup tradisional, dan berganti tarian daerah yang sempat viral di FYP.

Kolaborasi ini pun berhasil menyampaikan meski berbeda tapi kita tetap satu. Tak heran, jika penampilan pembukaan ini sukses memikat hati para penonton.

Berbeda tapi satu ini juga sejalan dengan TikTok yang terinspirasi dari para kreator. Di mana dengan latar yang berbeda, namun dapat menjadikan TikTok sebagai kanvas untuk berkarya dan bisa berkolaborasi menyuguhkan karya.

Seperti yang dikatakan oleh General Manager Operations & Marketing, TikTok SEA Angga Anugrah Putra, bahwa dengan lebih dari 1 miliar pengguna di seluruh dunia, kreator merupakan bagian penting dari TikTok yang terus menginspirasi kami.

“Bersama para kreator dari latar belakang beragam melalui platform sebagai kanvas. Hal ini terlihat dari bagaimana para kreator memanfaatkan peluang dan berkolaborasi dengan pengguna di seluruh dunia menghasilkan karya yang positif dalam berbagai format, seperti video singkat, TikTok LIVE, hingga TikTok Shop,” katanya.

Perbedaan latar belakang para kreator di TikTok For You Stage ini juga ditunjukkan dengan adanya enam kreator SEA, dan penampilan kolaborasi antarkreator. Seperti JKT48 dan MNL48, serta Ambyar People dan Palicte Family yang melakukan challenge viral di TikTok.

Dibuka dengan megah, keseruan TikTok For You Stage berlangsung sepanjang acara. Nah, buat kamu yang ketinggalan atau masih mau lihat keseruan lainnya, kamu bisa cek #TikTokForYouStage dan follow @tiktokforyoustage di aplikasi TikTok sekarang agar tidak ketinggalan ya! Ready for what’s next?

