SEBAGIAN besar masyarakat Indonesia memang memiliki warna kulit sawo matang. Memang, mereka memiliki kulit sawo matang mungkin kesulitan dalam memilih warna blush on yang cocok.

Sedikit ulasan dari blush on pada area pipi mampu memberikan efek yang berbeda pada penampilan wajah. Maka tak heran jika blush on menjadi salah satu produk makeup favorit yang selalu diandalkan para wanita.

Pada umumnya blush on memiliki warna merah atau pink terang. Namun, tidak semua warna kulit cocok dengan warna blush on tersebut. Terlebih untuk perempuan yang memiliki warna kulit sawo matang. Inilah deretan warna blush on yang bisa Anda gunakan sehari-hari untuk tampilan yang natural.

Aprikot

Pada umumnya, warna kulit sawo matang memiliki warm undertone, maka warna-warna hangat seperti aprikot dapat membaur secara alami dengan warna kulit. Selain itu, karena warna aprikot yang lembut juga dapat menampilkan rona segar pada riasan wajah Anda, terutama ditambahkan dengan bronzer dan highlighter untuk memberi tambahan dimensi pada wajah.

Peach

Tidak hanya cocok untuk warna kulit yang cerah penggunaan blush on berwarna peach juga cocok bagi pemilik kulit cenderung gelap. Warna blush on peach ini memiliki tint oranye sehingga terkesan menyegarkan untuk pemilik kulit sawo matang. Warna ini akan memberikan kesan yang natural sehingga pas digunakan untuk riasan sehari-hari.

Mauve Warna seperti ini dapat mempertegas pipi pada pemilik kulit yang lebih gelap. Kenakan riasan monokromatik bertemakan warna mauve, blush on matte pada pipi, eyeshadow mauve dengan tekstur shimmer pada mata, dan lipstik mauve yang glossy di bibir. Bright Tangerine Warna oranye yang terang dan ceria ini cocok untuk pemilik kulit sawo matang. Penggunaan blush on dengan warna bright tangerine ini akan membuat pipi Anda terlihat merona dan segar tanpa memberikan kesan menor pada wajah. Ingin tahu lebih lanjut tentang first class Lifestyle, silakan klik HighEnd-Magazine.