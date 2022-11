PEVITA Pearce mencuri perhatian netizen lewat unggahan foto terbarunya di Instagram. Pevita membagikan potret dirinya bak atlet MMAย (Mixed Martial Arts). Seperti apa potretnya? Simak ulasannya.ย

Sebagai seorang aktris, pasti akan melakoni berbagai peran. Demi mendalami peran itu, mereka akan berlatih dan melakukan observasi untuk mendapatkan karakter yang sesuai dengan cerita. Salah satunya adalah pevita Pearce.

Belum lama ini Pevita terlibat dalam film berjudul Jagat Sinema Bumi Langit, Sri Asih. Di film itu dirinya dituntut untuk melakukan banyak adegan aksi, sebab diceritakan sosok Sri Asih adalah seorang superhero wanita.

Pevita pun dituntut untuk bisa berlatih beradegan aksi. Bahkan tak tanggung-tanggung, aktor laga Iko Uwais yang membantunya untuk belajar bela diri. Penasaran seperti apa potret Pevita saat latihan bela diri? Berikut ulasannya.

1. Gaya Sporty

Dalam foto ini, Pevita Pearce mengenakan tanktop merah yang dipadu padankan dengan boxer warna senada. Kemudian dia juga menambahkan sarung tangan warna yang sama. Untuk tetap terlihat stylish, dia mengepang rambutnya. Gimana penampilan Pevita Pearce ala atlet MMA ini menurut Okezoners?ย

BACA JUGA :ย 5 Potret Cantik Pevita Pearce Rayakan Momen Masuk Usia Kepala Tiga

BACA JUGA :ย 5 Potret Pevita Perankan Karakter di Film, Mana Favoritmu?

2. Pamer otot

Banyak melakukan latihan fisik, otot di bagian lengan Pevita terlihat kencang. Tak hanya latihan fisik beladiri saja, Pevita Pearce juga melakukan olahraga lain seperti gym, sepeda, dan lain sebagainya.

Baca Juga: Konvoi Armada Ungu Tandai Dibukanya Taco Bell Paramount Gading Serpong

3.ย Otot lengan bikin salfok!





Di film barunya tersebut, Pevita Pearce beradegan sebagai seorang petarung tinju. Dalam foto ini terlihat tubuh Pevita Pearce yang sangat kekar yah.

Secara keseluruhan, hampir semua netizen memuji penampilan Pevita Pearce. Selain itu, otot lengan Pevita Pearce tentu bikin netizen salfok!

"The wonderwoman will be fight ๐Ÿ‘," kata @jujurhal***

"Dia mau gimana aja ko cantik ya," ujar @ifana***

"Woww โ€ฆโ€ฆ Kerenn ๐Ÿ‘๐Ÿ˜๐Ÿ”ฅ," kata @aizmuc***

"Gahar aja ttp cakeup," tutur @its_nd***

"Beautiful Fighter๐Ÿ‘," komen @robbymarce***

"Hayati mode MMA ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ˜‚, kata @jin_jun_***