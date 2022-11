ERINA Gudono mencuri perhatian netizen lewat unggahan foto terbarunya di Instagram. Erina membagikan momen bersama Iriana Jokowi dan Kaesang Pangarep.

Dalam foto tersebut, Erina Gudono tampak cantik berpose tersenyum manis. Begitu pun dengan kekasihnya, Kaesang Pangarep yang tampak ceria. Sedangkan Iriana yang dipanggilnya ibu, tampak memakai masker berwarna putih dan memakai hijab merah.

Tak sekadar foto, Erina Gudono juga membagikan cerita di balik momen tersebut. "Foto lama sebelum ada lomba puteri-puterian, lagi selfie ibu mau ikut..Ini pas waktu libur di Bali," tulis finalis Puteri Indonesia 2022 tersebut mengawali cerita.

Lebih lanjut, Erina Gudono mengungkapkan kesannya terhadap sosok Iriana Jokowi yang bakal menjadi calon mertuanya. Dalam kesannya, Erina begitu mengagumi sosok Iriana yang rendah hati.

"Ibu orang yang rendah hati dan bersahaja, tapi juga lucu dan suka bercanda," ujar perempuan kelahiran 11 Desember 1996 tersebut.

Tak hanya kesan terhadap calon mertua, Erina Gudono juga membagikan fun fact. Perempuan cantik berusia 25 tahun tersebut menyebut bila banyak orang mengatakan dirinya mirip dengan Iriana.

"Ini fun fact juga, semua orang yang pernah tahu kami langsung bilang aku lebih mirip sama ibu daripada sama mama aku, koleksi stiker recehnya sih mirip," ungkap Erina Gudono.

Unggahan foto Erina Gudono itupun langsung ramai dibanjiri komentar dari netizen. Seperti apa cuitan netizen +62 di kolom komentar?

"Oh iya bener miriiiip ❀️," kata @jennheryanto

"Iyaa bener ..😍😍 . Namanya jg hampir sama mba ..yg 1 ibu Iriana...yg 1 mba Erina 😍😍😍😍," sambung @rezekinur***

"Salut sama mama Iriana...cantik dan rendah hati serta penyayang..Sebentar lagi sdh dipanggil mama,,,Semoga semuanya lancar yaaaaπŸ™πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™," ungkap @evhye.ev***

"Calon mantu yg cantik lahir & hatinya..sama spt calon ibu mertua yg sangat baik hatinya,sederhana bahkan terkesan sangat bersahaja ut isteri dari seorang Presiden.. Semoga ijab qobulnya mas Kaesang ut mba Erina G berjalan lancar diridhoi oleh ALLAH SWT & ortu masing2 & all keluarga besar 2belah pihak..aamiin3 YRAπŸ€²πŸ€²πŸ€²πŸ˜˜πŸ’," sambung @mamaan***

"Cocok samawa mbak erina dan mas Kaesang ❀️," kata @n_pr***

"Betul mirip, kaesang lucky man bs dapetin istri as like his mother," ujar @diandra_hern***

