KABAR membanggakan datang dari dunia fashion Tanah Air. Madonna kembali memakai karya tangan Rinaldy Yunardi, kali ini untuk pesta Halloween.

Di momen tersebut, Madonna memilih kostum karakter Queen of Hearts dari novel 'Alice in Wonderland' karya Lewis Carroll. Nah, karya Rinaldy Yunardi ada pada aksesori headpiece yang dikenakan sang 'Queen of Pop' tersebut.

Informasi ini diterima langsung oleh MNC Portal melalui pesan singkat yang dikirimkan Rinaldy Yunardi. "Aku mau kabari, karyaku - headpiece - dikenakan Madonna untuk acara Halloween," tulis Koh Yungyung, sapaan akrabnya, Kamis (3/11/2022).

Bisa dijelaskan sedikit bagaimana total look Madonna di Halloween 2022 ini. Ia tampil stunning mengenakan maxi-gown merah-putih dengan embrideri emas di bagian dadanya. Aksesori di lehernya mempertegas era Victorian yang memang identik dengan karakter 'Queen of Hearts'.

Riasan wajah sangat dramatis namun juga flawless. Ya, Madonna menutup sepenuhnya alis sehingga tampak seperti tak memiliki alis. Lalu, area mata dibuat spooky dengan sentuhan bulu mata tegas. Tulang rahang dipertegas dan bibir dibuat lebih besar untuk memberi kesan dramatis.

Aksesoris seperti cincin dan tongkat khas 'Queen of Hearts' juga ditampilkan di sini. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa headpiece Madonna karya Rinaldy Yunardi jadi statement yang tak bisa dilewatkan.

Headpiece tersebut memiliki desain menyerupai sinar. Material yang dipakai ialah filigree atau semacam logam yang katanya biasa dipakai untuk membuat aksesori tradisional termasuk tusuk konde.

So, bagaimana menurut Anda headpiece Rinaldy Yunardi di kepala Madonna ini? Keren banget, bukan?

