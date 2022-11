SOPHIA Latjuba salah satu artisnya yang tak pernah lepas dari sorotan, terutama outfit yang kerap digunakan. Sebab meski sudah berusia 52 tahun itu, dia selalu terlihat stylish.

Baru-baru ini, Sophia terpilih menjadi salah satu artis yang meramaikan panggung runway Jakarta Fashion Week (JFW) 2023. Dia tampil memesona Di acara tersebut dia mengenakan busana karya desainer Sean Sheila.

Ada dua busana yang mantan kekasih Ariel NOAH itu gunakan di malam tersebut. Dress pertama yang digunakan Sophia bernuansa casual. Dress berwarna krem itu memiliki desain edgy. Dia memadu padankan penampilannya itu dengan ankle boots berwarna hitam.

Pada gaun kedua, Sophia memakai outfit yang cukup terbuka sehingga menunjukkan keseksiannya. Dia memakai gaun yang lebih futuristis. Pada bagian atas dress ini metalik dengan neckline berpotongan rendah, kemudian digabungkan dengan rok panjang berwarna lavender yang flowy. Ia juga menambahkan ankle boots pada penampilannya.

Penampilan Sophia semakin memesona dengan gaya rambut curly dan makeup bold. Dia menggunakan sentuhan lipstik warna wine sehingga semakin mempertegas wajahnya.

Aksi panggung Sophia tentu saja memukau para tamu undangan yang hadir di acara tersebut. Penampilannya pun bak model profesional.

Foto yang kembali diunggah oleh akun gosip pun menuai banyak komentar dari netizen. Tidak sedikit yang memuji penampilan Sophia Latjuba.

"Sophia Latjuba cantik banget, awet muda," kata mhayxxx.

"Kayak model profesional," ucap rarrxxx.

"Tante Shopi pasti nggak pernah sarapan lontong Medan pakai telur bulat sambal nih bodynya," kata ezrxxx.

"Shopi emang the best, no debat," ucap dapxxx.

"Paling cetar cuma Sophia Latjuba," kata lisxxx.

