BAGI para perempuan, salon memang menjadi salah satu tempat healing sekaligus rekreasi. Tidak heran jika mereka rela menghabiskan waktu dan biaya untuk pergi ke salon.

Tapi, berbeda dengan para perempuan, para pria malah merasa kurang nyaman untuk potong rambut di salon. Mereka lebih memilih ke barbershop yang cenderung cepat, itu kenapa barbershop kini makin menjamur.

Ya, barbershop menjanjikan perawatan rambut pria yang lebih spesifik. Meski konsepnya sama seperti salon pada umumnya, tapi barbershop biasanya menjual potongan rambut pria yang lebih beragam. Itu kenapa pria banyak yang melirik barbershop.

Nah, di tulisan kali ini MNC Portal coba merekomendasikan pada Anda 5 barbershop yang patut dijajal pelayanannya. Apa saja barbershop tersebut?

Captain Barbershop

Satu di antara barbershop yang sedang naik daun adalah Captain Barbershop. Mengusung konsep manly, Captain Barbershop menawarkan berbagai perawatan rambut terlengkap bagi para pria.

Beberapa pelayanan yang diberikan antara lain grooming atau cukur, hair spa, smoothing, perming, coloring, anti dandruff treatment, hair repair, dan juga hair system. "Di sini, klien dilayani oleh kapster berpengalaman dan tentunya tempat yang nyaman membuat momen cukur rambut lebih menyenangkan," ujar Yogi Ang, CMO Captain Barbershop dalam keterangan resminya, Kamis (3/11/2022).

Prospek bisnis barbershop saat ini sedang kembali ke masa primanya setelah mengalami masa sulit akibat Covid-19," ujar Yogi Ang, CMO Captain Barbershop.

Di Bawah Pohon Barbershop

Barbershop yang berlokasi di Jalan H. Agus Salim No.60, Menteng, Gondangdia, Jakarta tersebut memiliki nama yang unik. Terinspirasi dari tukang cukur rambut tradisional yang sering mangkal di bawah pohon, maka barbershop ini diberi nama Di Bawah Pohon Barbershop. Untuk memberikan kenyamanan bagi para pelanggannya, Di Bawah Pohon Barbershop menyediakan aroma terapi dan memutar musik.

Chief Barbershop

Chief Barbershop memiliki barberman yang ramah dan bisa mendiskusikan potongan rambut apa yang cocok untuk Anda. Dengan harga yang relatif terjangkau, Anda bisa mendapatkan paket cuci rambut, potong, pijat dan juga pemakaian pomade.

Uniknya, agar semakin memberikan rasa nyaman, Chief Barbershop juga memiliki coffee shop di dalamnya. Jadi, Anda bisa menikmati kopi sembari menunggu antrean. Berkat pelayanan yang dimiliki, Chief Barbershop Jakarta pernah terpilih sebagai The Best Barbershop pada 2015 by Men's Health Magazine.

Paxi Paxi Barbershop pertama kali dibuka di ruko di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan, pada 1991. Namun, Paxi sampat gulung tikar selama tujuh tahun dan kembali bangkit pada 1998 di Plaza Senayan. Perlahan, Paxi Barbershop semakin berkembang dan banyak diminati para pria untuk memotong rambut. Nama Paxi pun semakin dikenal ketika Presiden Keenam Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, memangkas rambut di barbershop tersebut. Tersebar di sejumlah mal-mal besar di Jakarta, Paxi Barbershop memiliki pelayanan berupa creambath, shaving, pijat refleksi, hingga pewarnaan rambut. Barber Pop Barber Pop pertama kali didirikan pada 2011 dan menawarkan solusi bagi Anda yang membutuhkan layanan potong rambut dan styling. Barber Pop memiliki pelayanan berupa paket potong rambut yang meliputi cuci rambut, potong rambut, dan pencukuran. Sebagai sentuhan akhir untuk memaksimalkan penampilan, Barber Pop juga memberikan pomade, memberikan pijatan di kepala dan bahu, sehingga Anda dijamin bakal nyaman selama memotong rambut di Barber Pop. So, itu dia daftar 5 barbershop recomended di Jakarta. Anda paling suka pelayanan dari barbershop yang mana nih?