MASIH banyak yang malas memakai sunscreen, padahal sunscreen memang penting untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari dan polusi. Selain malas, alasan ‘white cast’ yang muncul akibat sunscreen juga menjadi pertimbangan tersendiri.

White cast adalah noda putih di atas kulit yang ditinggalkan dari sunscreen. Menurut dokter kulit asal New York, AS, Michelle Henry MD, white cast terjadi karena bahan tabir surya seperti titanium dioxide and zinc oxide yang berwarna putih muncul di permukaan kulit alih-alih menyerap ke dalam kulit.

Meski tampilan white cast tidak bisa selalu dihindari, namun ada cara tepat untuk meminimalisir penampilan tersebut. Berikut diantaranya, dikutip dari laman Skincare.

Memilih produk yang tepat

Tips pertama untuk meminimalisir terjadinya white cast adalah dengan memilih sunscreen yang memiliki formula ringan, mudah menyerap, dan perlindungan maksimal.

Sebaiknya, pilihlah produk sunscreen yang memiliki formula ringan dan mudah menyerap dengan hasil akhir matte, sehingga membuat kulit lebih tampak sehat dan bercahaya. Kemudian, pilih jenis Hydrating Sunscreen yang memiliki kandungan SPF 50 tanpa meninggalkan efek berminyak atau lengket.

Layering dengan produk makeup ringan

Bagi Anda yang memang ingin menggunakan makeup, sebaiknya terlebih dahulu mengenakan sunscreen dan pelembab untuk perlindungan yang maksimal.

Selain mencegah adanya tampilan white cast, pilihan sunscreen dengan formula yang ringan dan friendly makeup akan membuat tampilan makeup terlihat lebih tahan lama. Untuk tampilan makeup sehari-hari, sebaiknya gunakan makeup yang ringan.

Cara pengaplikasian Meskipun kini banyak yang sudah mulai sadar pentingnya menggunakan sunscreen, faktanya, masih banyak yang tak tahu cara mengaplikasika sunscreen dengan tepat. Dalam penggunaannya, setidaknya pakai satu sendok teh sunscreen untuk dipakai di bagian wajah. Dengan kata lain, gunakan minimal dua jari untuk proteksi yang maksimal. Setelah itu, aplikasikan pada wajah sampai benar-benar merata, sehingga dapat mencegah timbulnya tampilan white cast. Nah, yang tak kalah penting juga, sebaiknya gunakan sunscreen 30 menit sebelum terkena paparan sinar matahari dan gunakan kembali ke seluruh wajah setiap 3 hingga 4 jam sekali. Dengan cara demikian, perlindungan kulit terhadap sinar UV akan jauh lebih maksimal.