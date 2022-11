Ada banyak cara untuk mengungkapkan bahasa cinta (love language) dan membuat orang yang disayangi bahagia. Mengutip bahasa cinta yang dikemukakan oleh Dr. Gary Chapman dalam bukunya berjudul ‘The 5 Love Language’, terdapat lima jenis bahasa cinta seseorang yakni word of affirmation, quality time, acts of service, receiving gift dan physical touch.

Masih dari sumber yang sama, setiap orang bisa memiliki karakter lebih dari satu jenis bahasa cinta, namun biasanya cenderung terdapat satu jenis bahasa cinta yang paling mendominasi.

Mengungkapkan love language ini tidak terbatas kepada pasangan, tetapi juga bisa untuk keluarga, sahabat, rekan kerja, dan orang terdekat lainnya. Mari yuk bahas lebih jauh mengenai receiving gift.

Bentuk bahasa cinta ini tidak melulu harus dengan barang mewah, karena bagi seseorang dengan kepribadian bahasa cinta receiving gift, mereka amat menghargai usaha dari si pemberi hadiah dan melihat ketulusan dari pemberian tersebut, jadi tidak berfokus pada jenis hadiah yang diberikan.

Psikolog Agata Paskarista mengatakan, “gesture sesederhana mengirimkan makanan kepada orang lain bisa menjadi bentuk ungkapan cinta, sayang, apresiasi atau dukungan yang memberikan kesan cukup kuat bagi si penerima. Mungkin terkesan sangat mudah dan simpel, tetapi sebetulnya menerima makanan di momen yang tepat akan membuat penerima merasa sangat diperhatikan.”

Dalam sebuah jurnal yang disusun oleh Myrte E. Hamburg dkk dalam Food for Love: The Role of Food Offerings Empathic Emotion Regulation disebutkan bahwa makanan adalah kebutuhan dasar manusia yang mempengaruhi keadaan fisiologis dan emosional.

“Makanan memiliki kapasitas untuk meningkatkan pengaruh positif melalui asosiasi dengan situasi atau konteks. Makanan tidak hanya mewakili rasa kenyang, tetapi juga bisa menandakan kenyamanan,” sebagaimana tertulis dalam jurnal.

Temuan jurnal tersebut juga menggarisbawahi bahwa orang menganggap berbagi makanan sebagai indikator penting dan sarana untuk membangun dan meningkatkan kemesraan, persahabatan, dan cinta. Pemberian makanan, tulis jurnal tersebut, dapat digunakan untuk menunjukkan kasih sayang kepada orang yang dicintai.

Lebih lanjut, Psikolog Agata mengatakan, mengirimkan makanan sebagai bentuk ungkapan cinta dan perhatian ini sebetulnya sudah menjadi tren dan budaya baru yang makin marak dilakukan orang sejak pandemi dua tahun terakhir.

Menurutnya, keterbatasan bertemu tatap muka di masa pandemi menjadi salah satu dorongan masyarakat untuk makin memanfaatkan layanan pesan antar makanan online, seperti GoFood, untuk mengirimkan makanan sebagai wujud perhatian kepada orang tersayang. Apalagi, GoFood bisa digunakan untuk mengirimkan makanan ke penerima meskipun berbeda kota.

“Berada di lokasi yang jauh semestinya tidak menjadi halangan untuk tetap menunjukkan kasih sayang. Ungkapan cinta tersebut justru maknanya tetap spesial dan membuat penerimanya semakin senang dengan perhatian yang ditunjukan. Ini akan sangat cocok bagi karakter yang bahasa cintanya adalah receiving gift,” ucapnya.

Agar wujud bahasa cinta dan perhatian kepada pasangan, keluarga, ataupun sahabat makin seru dan berkesan, Psikolog Agata membagikan tiga tips yang bisa menjadi referensi. Yuk, simak tipsnya.

1. Cek ‘Hint’ Makanan yang Lagi Diincar oleh Penerima Lewat Media Sosial

Biasanya, media sosial selalu jadi tempat paling banyak digunakan untuk berbagi momen, termasuk menu-menu yang lagi diincar atau disukai oleh penerima. Cari ‘hint’-nya melalui postingan di sosial media atau intip GoFood Koleksi yang dia miliki dan segera order via layanan pesan antar makanan online.

Misalnya, nih, si dia yang sedang ingin kamu kirimi makanan sedang sedang bm (banyak mau – sangat menginginkan) jajanan asin, kamu tinggal cari di GoFood, mulai dari tahu crispy, topokki, hingga french fries, semuanya ada! Tinggal sat set, bisa langsung dikirim.

2. Tandai Momen Tertentu untuk Kasih Kejutan

Nggak hanya momen spesial, seperti ulang tahun, perayaan pernikahan, atau momen selebrasi lainnya, kirim makanan juga bisa untuk menunjukkan kasih sayang dalam keseharian. Misalnya ketika teman mau menghadapi ujian, sedang sakit, atau kejutan sederhana di tengah rutinitas tanpa perlu ada momen penting.

Ini bisa menjadi pengingat bahwa ada kamu yang meskipun tidak bertatap muka, tapi selalu siap memberi semangat. So sweet nggak, sih?

3. Buat Untaian Kata yang Tulus untuk Menyempurnakan Ungkapan Cinta dan Perhatian

Biar makin seru dan pesan tersampaikan dengan baik, kamu juga bisa memanfaatkan fitur Virtual Greeting Card di GoFood. Kamu bisa menuliskan kata-kata secara custom dan personal untuk penerima. Pesan ini akan diterima oleh si penerima dalam inbox aplikasi Gojek ataupun aplikasi pesan instan.

Bentuk bahasa cinta word of affirmation. (Foto: dok. Gojek)





“Kadang ada karakter orang yang tidak bisa menyampaikan ungkapan cinta, sayang, ataupun perhatian secara verbal atau langsung tatap muka. Nah, menyampaikan kata-kata melalui kartu bisa menjadi wadah untuk menyampaikan pesan-pesan tersebut dengan makna yang lebih dalam,” tutur Agata.

Ia mengatakan, ini juga merupakan bagian dari bentuk bahasa cinta word of affirmation. Penerima merasa dicintai dan diperhatikan tidak hanya lewat perbuatan (mengirim makanan) tetapi juga lewat kata-kata yang dikirimkan.

Gimana? Seru kan tips kirim makanan untuk menunjukan cinta dari Psikolog Agata? Lewat cara sederhana ini kamu bisa langsung nunjukin dua bahasa cinta, yaitu receiving gift dan word of affirmation. Jadi, nunggu apa lagi? Yuk, coba langsung dan GoFood-in makanan kesukaan dia beserta kata-kata spesial sekarang!

