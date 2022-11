9 fakta mencengangkan Putri Diana yang selama ini salah tapi dianggap benar memang menarik untuk dibahas. Kebanyakan orang mungkin tak asing dengan ibu dai Prince William ini.

Bagaimana tidak, selain kecantikannya, kepeduliannya kepada sesama yang cukup tinggi kerap menjadi atensi publik. Bahkan, publik masih mengingat sosoknya meski telah meninggal seperempat abad silam.

Akan tetapi, tak banyak publik yang tahu jika ada beberapa fakta salah yang dianggap benar tentang Putri Diana. Lantas, apa saja fakta mencengangkan Putri Diana yang selama ini salah tapi dianggap benar? Untuk mengetahuinya, simak ulasan okezone berikut ini.

Berikut 9 fakta mencengangkan Putri Diana yang selama ini salah tapi dianggap benar dirangkum dari berbagai sumber;

1. Tak Bergelar Princess

Sejatinya, setelah menikah dengan Prince Charles pada 1981, gelar resminya bukanlah Princess Diana seperti yang diketahui publik melainkan 'Her Royal Highness The Princess of Wales'. Namun, setelah bercerai ia kehilangan gelar Her Royal Highness dan menjadi Princess of Wales.

2. Nama Panggilannya Bukan 'Di' Panggilan Diana bukanlah Di, melainkan Duch seperti Duchess. Panggilan yang melekat sepanjang masa itu lantaran perilaku Diana muda selayaknya seorang Duchess. 3.Bukan People's Princess Pertama Diana bukanlah People's Princess atau Putri Rakyat pertama. Sebab, sebelumnya ada Caroline of Brunswick (1768-1821) mantan Puti Wales yang sangat dicintai rakyatnya namun tidak bagi suaminya. 4.Tak Sepenuhnya Orang Luar Kerajaan Putri Diana bukanlah bagian kerajaan yang sepenuhnya memiliki aktivitas yang bebas. Ia kerap mengeluh lantaran merasa terisolasi dengan pernikahannya. Bahkan, ia menulis sebuah surat pada Andrew Morton bahwa merasa sangat terisolir dan terus-menerus disalahpahami oleh keluarga kerajaan pada 1991. 5. Meninggal Bukan Dibunuh Banyak teori konspirasi saat kematian Putri Diana. Tewasnya sang People Princess ini pada 1997 sempat menghebohkan publik. Pasalnya ia tewas dalam kecelakaan mobil dengan kecepatan tinggi di terowongan Paris. Banyak publik yang berspekulasi jika kematian Putri Diana adalah pembunuhan. Namun, para pakar konspirasi menilai jika hal itu murni kecelakaan. 6.Putri Diana Seorang Pemalu? Lady Diana Spencer diperkenalkan ke publik saat usianya 19 tahun, dan PERS menjulukinya 'Shy Di'. Julukan itu diberikan sebab diasumsikan Diana orang yang pemalu. Mantan sekretaris pers Ratu Elizabeth II, Dickie Arbiter, hal itu tak sepenuhnya benar. Sebab, Diana memiliki tubuh yang tinggi sehingga saat berbicara menundukkan kepala. Hal itu juga diutarakan saudara Diana Charles, Earl of Spencer ke-9 pun menyetujuinya, "She was never shy," ujar Earl pada People. 7. Tak Selalu Menghindari Paparazzi Sebagian orang mengetahui bahwa Diana kerap lari saat bertemu dengan fotografer alias paparazzi. Hal itu ternyata tak sepenuhnya benar, sebab ia pun kerap menjangkau mereka saat ingin perhatian terfokus padanya. Seperti saat musim panas, Diana pernah secara khusus memanggil paparazzi untuk mengambil foto liburannya bersama Dodi Al Fayed. Kedekatan keduanya itu dilakukan untuk membuat Dr. Hasnat Khan, pria yang benar-benar dicintainya cemburu. 8.Tak Benar-benar Mengharapkan Kesetiaan dalam Pernikahannya Diketahui bahwa pernikahan antara Putri Diana dengan Pangeran Charles bukan termasuk pernikahan yang berjalan mulus. Ternyata ia tahu bahwa "Fred" jatuh cinta dengan "Gladys" (nama panggilan Charles dan Camilla satu sama lain) jauh sebelum Royal Wedding. 9.Tak Lebih Pendek dari Pangeran Charles Jika dilihat dari mayoritas foto Putri Diana dan Pangeran Charles, tampak bahwa sang pangeran lebih tinggi. Namun ternyata keduanya memiliki tinggi yang sama bahkan meski tak memakai sepatu. Itulah 9 fakta mencengangkan Putri Diana yang selama ini salah tapi dianggap benar. (RIN)