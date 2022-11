REKOMENDASI 300 kata-kata bijak Bahasa Inggris beserta artinya yang bisa dijadikan kata motivasi. Kata-kata bijak kerap kali menjadi suntikan semangat bagi orang-orang yang merasa semangatnya menurun.

Tak sedikit dari kata-kata bijak yang ditemui di internet maupun sosial media menggunakan bahasa internasional, yakni Bahasa Inggris. Adapun rekomendasi kata-kata bijak Bahasa Inggris beserta artinya, sebagai berikut.

Rekomendasi 300 kata-kata bijak Bahasa Inggris beserta artinya dirangkum dari berbagai sumber:

1. "The most important thing in the world is family and love." (Hal terpenting di dunia adalah keluarga dan cinta.)

2. "Work is work, but family is for life. That’s what really matters to me." (Pekerjaan adalah pekerjaan, tetapi keluarga adalah untuk hidup. Itulah yang benar-benar penting bagi saya.)

3. "The only rock I know that stays steady, the only institution I know that works, is the family." (Satu-satunya batu yang aku tahu tetap kokoh, satu-satunya institusi yang aku tahu berfungsi, hanyalah keluarga.)

4. "Families are the compass that guides us. They are the inspiration to reach great heights, and our comfort when we occasionally falter." (Keluarga adalah kompas yang menuntun kita. Mereka adalah inspirasi untuk mencapai ketinggian yang luar biasa, dan kenyamanan kita saat kita sesekali goyah.)

5. "Nothing is better than going home to family and eating good food and relaxing." (Tidak ada lebih baik daripada pulang ke rumah 'menemui' keluarga, makan makanan enak, dan rileks.)

6. "Sunday, for me, is all about being home with the family with no plans." (Minggu, bagi saya, adalah tentang berada di rumah bersama keluarga tanpa rencana.)

7. "The strength of a nation derives from the integrity of the home." (Kekuatan suatu bangsa berasal dari keutuhan rumah.)

8. "I believe family first. Blood is thicker than water." (Saya percaya keluarga. Darah lebih kental dari air.)

9. "Family is not an important things. It’s everything." (Keluarga bukanlah hal penting. Ia adalah segalanya.)

10. "I think togetherness is a very important ingredient to family life." (Saya pikir kebersamaan adalah unsur yang sangat penting bagi kehidupan keluarga.)

11. "I don’t think quantity time is as special as quality time with your family." (Saya tidak berpikir bahwa quantity time sama istimewanya dengan quality time bersama keluargamu.)

12. "For me, family always comes first; I would do anything to protect them." (Bagiku, keluarga selalu diutamakan, aku akan melakukan apa saja untuk melindungi mereka.)

13. "Family and God – that is what’s important. Money, cars, those are things that come and go." (Keluarga dan Tuhan - itulah yang penting. Uang, mobil, itu adalah hal-hal yang datang dan pergi.)

14. "Without a family, man, alone in the world, trembles with the cold." (Tanpa keluarga, manusia, sendirian di dunia, gemetar karena kedinginan.)

15. "Family. Where life begins and love never ends." (Keluarga. Di mana kehidupan dimulai dan cinta tidak pernah berakhir.)

16. "My family is my life, and everything else comes second as far as what’s important to me." (Keluarga saya adalah hidup saya, dan segala sesuatu yang lain menjadi yang kedua sejauh apa yang penting bagi saya.)

17. "Seeing the family is a very important part of my weekend." (Melihat keluarga adalah bagian yang sangat penting dari akhir pekan saya.)

18. "I think family is key, and if you have love for family, then you have love for others." (Saya pikir keluarga adalah kuncinya, dan jika kamu memiliki cinta untuk keluarga, maka kamu memiliki cinta untuk orang lain.)

19. "Success is an achievement that comes after the failures." (Kesuksesan merupakan sebuah pencapaian yang datang setelah kegagalan.)

20. "Do your best at every opportunity that you have." (Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki.)

21. "Sometimes the smallest step in the right direction end up being the biggest step of your life for your success." (Terkadang langkah terkecil dalam arah yang benar berakhir menjadi langkah terbesar dalam hidupmu untuk kesuksesan dirimu.)

22. "Do what's right not what's easy." (Lakukan apa yang benar, bukan apa yang mudah.)

23. "If you are born in a poverty, it's not your fault. But if you die in a poverty, it’s being an absolute mistake you have made." (Jika kamu terlahir dalam kemiskinan, itu bukan salahmu. Tapi, jika kamu mati dalam kemiskinan, maka itu adalah kesalahan mutlak yang kamu buat.)

24. "Failure is a delayed victory, don't give up because giving up means no victory." (Kegagalan adalah kemenangan yang tertunda, jangan menyerah karena dengan menyerah berarti tidak ada kemenangan.)

25. "One father of more than one hundred school teachers." (Satu ayah lebih dari seratus guru sekolah.)

26. "You leave home to seek your fortune and, when you get it, you go home and share it with your family." (Kamu meninggalkan rumah untuk mencari keberuntungan dan, ketika mendapatkannya, kamu pulang dan berbagi dengan keluargamu.)

27. "Make your dream as aim. Don't make your aim as dream." (Jadikan mimpimu sebagai tujuan. Jangan jadikan tujuanmu sebagai mimpi.)

28. "If opportunity does not come to you, then create it." (Jika kesempatan tidak menghampirimu, maka ciptakanlah.)

29. “When you want to give up, look at back and then see how far you have climbed to reach your goals." (Ketika kamu ingin menyerah, lihatlah kebelakang dan kemudian ketahui seberapa jauh kamu telah berusaha untuk meraih tujuanmu.)

30. “If plan A didn't work, the alphabet still has 25 more letters." (Jika rencana A tidak berhasil, abjad masih memiliki 25 huruf lainnya.)

31. "Every new day is another chance to change your life." (Setiap hari baru adalah sebuah kesempatan untuk mengubah hidupmu.)

32. Do your best at every opportunity that you have." (Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki.)

33. “If in oneself there is still a sense of shame and fear to do something good, it is a guarantee for that person is not going to the meeting he had with the progress of a single step.” (Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. – Bung Karno)

34. “People who managed to take advantage of the mistakes that he did, and will try again to perform in a different way. “ (Orang yang berhasil akan mengambil manfaat dari kesalahan-kesalahan yang ia lakukan, dan akan mencoba kembali untuk melakukan dalam suatu cara yang berbeda. – Dale Carnegie)

35. “The real threat is actually not when the computer begins to think like a human, but when humans begin to think like computers. “ (Ancaman nyata sebenarnya bukan pada saat komputer mulai bisa berpikir seperti manusia, tetapi ketika manusia mulai berpikir seperti komputer. – Sydney Harris)

36. “Learn from the mistakes of others. You can not live long enough to do all the fault itself.” (Belajarlah dari kesalahan orang lain. Anda tak dapat hidup cukup lama untuk melakukan semua kesalahan itu sendiri. – Martin Vanbee)

37. “If people hold on to the belief, then there goes skepticism. However, if people have already started to hold on to skepticism, then there goes the belief.” (Jika orang berpegang pada keyakinan, maka hilanglah kesangsian. Tetapi, jika orang sudah mulai berpegang pada kesangsian, maka hilanglah keyakinan. – Sir Francis Bacon)

38. “Because humans will love him, being saved him disgrace for himself; does not seem real to him though. The outlook despite how small the amount.” (Karena manusia cinta akan dirinya, tersembunyilah baginya aib dirinya; tidak kelihatan olehnya walaupun nyata. Kecil di pandangnya walaupun bagaimana besarnya. – Jalinus At Thabi)

39. “The absence keyakinanlah that makes people afraid to face challenges; and I believe in myself.” (Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan; dan saya percaya pada diri saya sendiri. – Muhammad Ali)

40. “Our greatest pride is not never fail, but bounced back every time kitajatuh.” (Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kitajatuh. – Confucius)

41. “Be the man who at birth everyone laughing happily, but only you yourself were crying and the death of all the sad cry, but only you yourself smiling. “ (Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis dan pada kematianmu semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum. – Mahatma Gandhi)

42. “We will not never know how big the love of our parents (against us), until we become parents” (Kita tidak akan pernah akan tahu seberapa besar rasanya cinta kedua orangtua kita (terhadap kita), sampai kita menjadi orang tua” - HENRY WARD BEECHER.)

43. “The most important thing to do in this world is to get the food, beverage and someone who loves you” (Hal yang paling penting dilakukan di dunia ini adalah mendapatkan makanan, minuman dan seseorang yang mencintaimu”- Brendan Behan)

44. “Love looks through a telescope, being jealous”, looking through a microscope “ (Cinta melihat melalui Teleskop, sedang cemburu”, melihat melalui mikroskop) (JOSH BILLINGS)

45. "After researching loved ones and those who are not loved, we find loved ones rarely try to deceive others” (Setelah meneliti orang yang dicintai dan orang yang tidak dicintai, kami menemukan orang yang dicintai jarang sekali mencoba menipu orang lain” (WW Broadbent, MD, PHD)

46. "Where there is great love, there are always miracles” (Dimana ada cinta yang besar, pasti selalu ada keajaiban” (Willa Sibert Cather)

47. "Better mistaken loved than never at all felt love” (Lebih baik keliru mencintai daripada tidak pernah sama sekali merasakan cinta” (GEORGE Crabbe)

48. "Overcome demon named LOVE” (Atasi setan yang bernama CINTA” (BOB MARLEY)

49. "When you’re sitting with a pretty girl for two hours, you feel it’s just a minute. But when you’re sitting on top of the fireplace (stove), you find that two hours. That is what is called the law of relativity” (Ketika kau duduk dengan seorang gadis cantik selama dua jam, kau merasa itu cuma semenit. Tapi ketika kau duduk di atas perapian (kompor), kau merasa itu dua jam. Itulah yang dinamakan hukum relativitas” (Albert Einstein)

50. "Love is formed by one soul inhabited by two sport” (Cinta dibentuk oleh satu jiwa yang dihuni oleh dua raga” (Aristotle)

51. "Thousands of candles can be lit by a single candle, and the candle will not be short-lived. Happiness will not be reduced even if every moment divided” (Ribuan lilin bisa dinyalakan dengan satu lilin, dan hidup lilin tidak akan pendek. Kebahagiaan tidak akan berkurang meski setiap saat dibagi-bagi” (BUDDHA)

52. "Hatred does not cease by hatred would again; only by love; this is the eternal rule” (Kebencian tidak akan berhenti dengan kebencian lagi; hanya dengan cinta; ini adalah aturan yang abadi” (BUDDHA)

53. "The way [toward] true love will never smooth” (Jalan [menuju] cinta sejati tidak akan pernah mulus” (WILLIAM SHAKESPEARE)

54. "In dreams and in love, there is no such thing as impossibility”

55. "Dalam mimpi dan cinta, tidak ada yang namanya ketidakmungkinan” (Janos Arnay)

56. "Do I love you because you are beautiful, or are you beautiful because I love you?”

57. "Apakah aku mencintaimu karena engkau cantik, atau apakah kau cantik karena aku mencintaimu?” (Oscar Hammerstein II)

58. "It’s the best and most beautiful things in this world can not be seen or touched. They must be felt with the heart” (Hal-hal terbaik dan terindah di dunia ini tidak bisa dilihat atau disentuh. Semuanya itu harus dirasakan dengan hati-Helen Keller)

59. "The way to be ahead is getting started now. If you start now, next year you will see many things that are now unknown, and you will not know the time of your waiting.” (Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika memulai sekarang, tahun depan Anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak diketahui, dan Anda tak akan mengetahui masa depan jika Anda menunggu-nunggu- William Feather )

60. A good example is the best advice.” (Contoh yang baik adalah nasehat terbaik- Fuller)

61. "If we serve, then life will be more meaningful.” Jika kita melayani, maka hidup akan lebih berarti. (John Gardne)

62. "The best part of one’s life are good deeds and love that no one else knows.” Bagian terbaik dari hidup seseorang adalah perbuatan-perbuatan baiknya dan kasihnya yang tidak diketahui orang lain. – William Wordsworth

63. "True friend is the one who grabbed your hand and touches your heart." Teman sejati adalah ia yang meraih tangan anda dan menyentuh hati anda. – Heather Pryor

64. "Many failures in life because people do not realize how close they were to success when they gave up.” Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. – Thomas Alva Edison

65. "Love and cough (together) can not be hidden” Cinta dan batuk (sama-sama) tidak bisa disembunyikan (GEORGE HERBERT)

66. If you love someone, let it go, because if he returns, he will be yours. But if he does not come back, he never be yours” Jika kau mencintai seseorang, biarkanlah ia pergi; karena jika ia kembali, ia akan menjadi milikmu. Namun jika dia tidak kembali, ia tidak pernah jadi milikmu (Khalil Gibran)

67. "Love never be known depth to (feel) the hours of separation” Cinta tidak akan pernah diketahui kedalamannya sampai (merasakan) jam-jam perpisahan (Khalil Gibran)

68. "Life without love is like a tree without flowers and fruits” Hidup tanpa cinta itu ibarat pohon tanpa bunga dan buah (Khalil Gibran)

69. "Where there is love, there is no life” Dimana ada cinta, disitu ada kehidupan (Mohandas K. GANDHI)

70. "No one happiness in life, except to love and be loved” Tidak ada satu kebahagiaan dalam hidup, kecuali mencintai dan dicintai (GEORGE SAND)

71. "If you want to be loved, love and be a person who can be loved” Jika kau ingin dicintai, cintailah dan jadilah orang yang bisa dicintai (BENJAMIN FRANKLIN)

72. "Love is absolute loyalty. People fade, looks fade, but loyalty never fades. You can depend on certain people” Cinta itu kesetiaan yang mutlak. Orang-orang memudar, tampang memudar, tapi kesetiaan tidak akan pernah pudar. Kau bisa tergantung pada orang-orang tertentu (Sylvester Stallone)

73. "You start to love not because finding a perfect person, but by seeing the perfectly imperfect” Kau mulai mencintai bukan karena menemukan seorang yang sempurna, tapi dengan sempurna melihat orang yang tak sempurna (SAM KEEN)

74. "When you’re in love, you can not fall asleep because reality is finally (obviously) than the dream” Ketika kau jatuh cinta, kau tidak akan bisa tertidur karena kenyataan akhirnya lebih (jelas) daripada mimpimu (DR. SEUS)

75. "Be firm as a rock that is not dotted her hit by the waves. He not only stood firm, even he pacify anger waves and waves.” Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putus-nya dipukul ombak. Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menenteramkan amarah ombak dan gelombang itu.– Marcus Aurelius

76. "We see it like a rainbow happiness, never was above our heads alone, but always be on top of other people’s heads.” Kita melihat kebahagiaan itu seperti pelangi, tidak pernah berada di atas kepala kita sendiri, tetapi selalu berada di atas kepala orang lain. –Thomas Hardy

77. "Glass, porcelain and good name, is something easy once broken, that can not be reattached without leaving visible scars.” Kaca, porselen dan nama baik, adalah sesuatu yang gampang sekali pecah, dan tak akan dapat direkatkan kembali tanpa meninggalkan bekas yang nampak. – Benjamin Franklin

78. "Mercy often come to us in the form of pain, loss and disappointment; but if we are patient, we soon will see its original form.“ Rahmat sering datang kepada kita dalam bentuk kesakitan, kehilangan dan kekecewaan; tetapi kalau kita sabar, kita segera akan melihat bentuk aslinya. – Joseph Addison

79. "We pray that the distress and in need of something, it should wealso pray in great excitement and currently abundant sustenance.” Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kitajuga berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah. -Kahlil Gibran

80. "Everyone does not need to be ashamed of never making mistakes, as long as he became more thoughtful than before.” Semua orang tidak perlu menjadi malu karena pernah berbuat kesalahan, selama ia menjadi lebih bijaksana daripada sebelumnya. -Alexander Pope

81. "Do not put off what you should do today. Delaying only makes your behind.” Jangan menunda apa yang harus anda kerjakan saat ini. Penundaan hanya membuat anda tertinggal.

82. "You don’t want to get stuck in a rut where you are going to class during the day, studying, and going to sleep. even you think you don’t have enough time, just do something.” Anda tidak ingin terjebak dalam kebiasaan dimana Anda akan pergi ke kelas siang hari, belajar, dan tidur. bahkan Anda berpikir Anda tidak memiliki cukup waktu, maka lakukanlah sesuatu. – Allen Waters.

83. "Push yourself to study because no one else can do it for you.” Paksa dirimu sendiri untuk belajar karena tidak ada seorangpun yang bisa melakukannya untukmu.

84. "There is no elevator to success, you have to take the stairs.” Tidak adalah eskalator menuju kesuksesan, kamu harus melewati anak anak tangga.

85. "National Examination is not a barrier for you. but, it is the gate that had to go through after facing a long journey for three years.” Ujian nasional bukanlah penghalang untuk kamu. Tapi, ini merupakan sebuah gerbang yang harus dilalui setelah menghadapi perjalanan yang panjang selama tiga tahun.

86. "After graduating from senior high school, you should choose the specific way to make your life be better than others.” Setelah lulus dari SMA, kamu harus memilih jalan yang lebih spesifik untuk membuat hidupmu menjadi lebih baik dari yang lain.

87. "By choosing your favorite college and studying hard, you will get your dream come true. Keep your spirit.” Dengan memilih kampus favorit dan belajar dengan giat, kamu akan membuat mimpimu menjadi nyata. Tetaplah semangat.

88. "Your life is never taken by others, so choose your way and get it as fast as you can. “ Hidupmu tidak akan pernah diambil oleh orang lain, jadi kamu harus memilih jalannya dan mendapatkannya secepat yang bisa kamu lakukan.

89. "You are the only one who can change you, not others. So choose your college and study hard.” Kamu adalah satu satunya orang yang bisa merubah dirimu, bukan orang lain. Jadi pilihlah kampus dan belajar dengan giat.

90. "You parents are your best motivation. when you feel tired, think them, and lets get up from your laziness.” Orang tuamu adalah motivasi terbaikmu. Ketika kamu merasa lelah, pikirkan mereka, dan bangun dari rasa malasmu.

91. "Wherever your college, you are the one who can change your personality and your future.” Dimanapun kampusmu, kamu adalah seseorang yang dapat merubah kepribadian dan masa depanmu.

92. "The best way to be the one who study at your favorite college is study hard and pray to the God.” Cara termudah untuk menjadi bisa belajar di kampus favoritmu adalah dengan belajar dengan giat dan berdoa kepada Tuhan.

93. "Motivate yourself to make you become the student of your favorite college.” Motivasi dirimu sendiri untuk membuatmu menjadi mahasiswa dari kampus favoritmu.

94. "Don’t follow others, just follow your heart. Choose the college, study hard, and pray to the God.” Jangan ikuti orang lain, ikutilah hatimu. Pilihlah kampus, belajar dengan giat, dan berdo’a kepada sang Pencipta.

95. "Where focus goes energy flows." Dimana ada kefokusan maka di situlah energi akan mengalir.

96. "Your life is as good as your mindset." Hidupmu sebaik pola pikirmu.

97. "The best view comes after the hardest climb." Pemandangan menakjubkan datang setelah pendakian yang melelahkan.

98. "Do something today that your future self will thank you for." - Sean Patrick Flanery Lakukan sesuatu hari ini yang mana kita akan berterima kasih padanya di masa depan nanti.

99. "If you're brave enough to say goodbye, life will reward you with a new hello." Jika kita cukup berani untuk mengatakan 'selamat tinggal', kehidupan akan menghadiahimu dengan pertemuan yang baru.

100. "We will never know the real answer before we try." Kita tidak akan pernah tahu hasilnya sebelum kita mencoba.

101. "Sometimes life doesn't give you what you want, not because you don't deserve it, but because you deserve so much more." Terkadang hidup tidak memberi apa yang kita mau, bukan karena kita tidak pantas untuk menerimanya, tetapi karena kita pantas untuk menerima yang lebih dari itu.

102. "Life is a journey to be experienced, not a problem to be solved." - Winnie The Pooh (Hidup adalah sebuah perjalanan yang bisa dijadikan pengalaman bukan sekedar masalah yang harus diselesaikan.)

103. "Your life isn't your's If you always care what others think." Hidupmu tidak sepenuhnya milikmu jika kita selalu memikirkan pemikiran orang lain tentangmu.

104. "Never regret a day in your life; good days give happiness, bad days give experiences, worst day give lessons, and best day give memories." Jangan pernah menyesali suatu hari dalam hidupmu; hari yang baik memberikan kebahagiaan, hari yang buruk memberikan pengalaman, hari yang sia-sia memberikan pelajaran dan hari terbaik memberikan kenangan.

105. "So many people who love you. Don't focus on the people who don't." Ada banyak sekali manusia yang mencintaimu. Jangan fokus kepada mereka yang tidak.

106. "Don't be afraid of being different, be afraid of being the same as everyone else." Jangan takut untuk menjadi berbeda, takutlah untuk menjadi sama seperti yang lainnya.

107. "Loving yourself starts with liking yourself, which starts with respecting yourself, which starts with thinking of yourself in positive ways." Mencintai diri sendiri dimulai dengan menyukai diri sendiri, yang dimulai dengan menghargai diri sendiri, yang dimulai dari memikirkan dirimu dengan pandangan yang baik.

108. "If you live for people's acceptance you will die from their rejection." Jika kita hidup hanya untuk diterima orang lain maka kita akan mati atas penolakan dari mereka.

109. "You're your's yourself not theirs or anyone else." Kamu adalah milikmu, kepunyaanmu, bukan milik mereka atau lainnya.

110. "Love yourself instead of loving the idea of other people loving you." Mencintai diri sendiri lebih penting daripada mencintai ide agar orang lain mencintaimu

111. "It's an impossibility to be perfect but it's possible to do the best." Sebuah ketidakmungkinan untuk menjadi yang sempurna tetapi sangat memungkinkan untuk melakukan yang terbaik.

112. "We have certainly created man in the best of stature." - At Tiin: 4 (Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.)

113. "Loving yourself isn't vanity, it's sanity." - Katrina Mayer (Mencintai diri sendiri bukanlah sebuah keegoisan, tetapi sebuah kewarasan.)

114. "I am mine before I am ever anyone else's." - Nayyirah Waheed (Kita adalah milik kita sendiri sebelum menjadi milik orang lain.)

115. "If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart.” —Nelson Mandela (Jika kamu berbicara dengan seseorang dalam bahasa yang dia pahami, itu masuk ke kepalanya. Jika kamu berbicara dengannya dalam bahasanya, itu masuk ke hatinya.)

116. "We make a living by what we get, but we make a life by what we give." Winston Churchill (Kita hidup dari apa yang kita dapatkan, kita kami hidup dengan apa yang kita berikan.)

117. "The quality of a person's life is in direct proportion to their commitment to excellence, regardless of their chosen field of endeavor." Vince Lombardi (Kualitas hidup seseorang berbanding lurus dengan komitmen mereka pada kesempurnaan, terlepas dari bidang usaha yang mereka pilih.)

118. "Success and failure are both part of life. Both are not permanent.”Kesuksesan dan kegagalan, keduanya adalah bagian dari hidup. Dan keduanya tidaklah tetap.

119. "Never regrets being a good person, to the wrong people. Your behavior says everything about you, and their behavior says enough about them.” Jangan pernah menyesal untuk menjadi baik kepada orang yang salah. Tingkah lakumu mengatakan segalanya tentang pribadimu, dan tingkah laku mereka mengatakan segalanya tentang diri mereka.

120. "There are three constants in life...change, choice and principles." Stephen Covey (Ada tiga konstanta dalam hidup ... perubahan, pilihan, dan prinsip.)

121. "Once you say you're going to settle for second, that's what happens to you in life." John F. Kennedy (Begitu kamu mengatakan kamu akan puas dengan yang kedua, itulah yang terjadi pada kamu dalam hidup.)

122. "Life takes on meaning when you become motivated, set goals and charge after them in an unstoppable manner." Les Brown (Hidup menjadi berarti ketika kamu menjadi termotivasi, menetapkan tujuan dan mengejar mereka dengan cara yang tak terhentikan.)

123. "Patience with small details makes perfect a large work, like the universe” – Rumi (Kesabaran dengan detail kecil membuat pekerjaan besar menjadi sempurna, seperti alam semesta.)

124. "Life is ten percent what happens to you and ninety percent how you respond to it." Lou Holtz (Hidup adalah sepuluh persen yang terjadi padamu dan sembilan puluh persen bagaimana kamu menanggapinya.)

125. "God’s plan is always more beautiful than our desire." (Rencana Tuhan selalu lebih indah dari keinginan kita)

126. "No one can change the past, but everyone has a power to change the future." (Tidak ada orang yang bisa mengubah masa lalu, namun semua orang bisa mengubah masa depan)

127. "The difficulties behind it must be easy, continue." (Dibalik kesulitan itu pasti ada kemudahan, lanjutkan)

128. "The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams." (Masa depan adalah milik mereka yang yakin dan percaya akan indahnya mimpi–mimpi)

129. "If you want to get something that you never own, you must do something that you never done before." (Jika kamu ingin mendapatkan sesuatu yang belum pernah dimiliki, maka kamu harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya)

130. "A best friend is the person who knows all about your badness, but still likes you." (Sahabat sejati adalah mereka yang tahu benar segala keburukan mu, tetapi selalu menyukaimu)

131. "True friends stand you in the front." (Sahabat sejati selalu siap melindungi)

132. "Do not expect your friends to be perfect people for you. But, help them to be a perfect person, because that is the meaning of true friendship." (Jangan berharap kawan dekat yang sempurna, tetapi selalu bantu kawan dekat mu jadi orang yang lebih sempurna, sebab itulah makna persahabatan yang sesungguhnya)

133. "A single rose can be my garden and a single friend, my world." (Setangkai mawar mampu jadi kebunku, dan seorang rekan mampu jadi duniaku)

134. "True friend not only accept who you are, but also help you become who you should be." (Sahabat sejati tak hanya menerima apa adanya, tetapi selalu mengarahkan dirimu jadi layaknya yang seharusnya)

135. "A best friend is like a rare diamond. It s hard to find and lucky to have." (Sahabat itu layaknya berlian yang langka, sukar ditemukan dan kami benar-benar beruntung saat memilikinya)

136. "One friend who understand your tears is more valuable than thousand friends who only know your smile." (Satu kawan dekat yang paham makna air mata mu lebih berharga dibanding ribuan rekan yang cuma tahu makna senyum mu)

137. "Walking with a friend in the dark is truly better than walking alone in the place full of light." (Menapaki jalan gelap dengan sabahat akan jadi lebih baik dibanding sendirian di jalan terang benderang)

138. "Our life is very difficult, but there are millions of more difficult life out there." (Hidup kita sangat sulit, namun ada jutaan kehidupan yang lebih sulit diluar sana).

139. "A strong hope can make your dreams come true." (Sebuah harapan yang kuat dapat membuat mimpi anda menjadi nyata).

140. "The most important thing to do in this world is to get the food, beverage and someone who loves you." (Hal yang paling penting dilakukan di dunia ini adalah mendapatkan makanan, minuman dan seseorang yang mencintaimu). - Brendan Behan

141. "Love looks through a telescope, being jealous”, looking through a microscope." (Cinta melihat melalui Teleskop, sedang cemburu”, melihat melalui mikroskop). - JOSH BILLINGS

142. Better mistaken loved than never at all felt love." (Lebih baik keliru mencintai daripada tidak pernah sama sekali merasakan cinta). - GEORGE "The way [toward] true love will never smooth." (Jalan [menuju] cinta sejati tidak akan pernah mulus). - WILLIAM SHAKESPEARE

143. "In dreams and in love, there is no such thing as impossibility." (Dalam mimpi dan cinta, tidak ada yang namanya ketidakmungkinan). - Janos Arnay

144. "Do I love you because you are beautiful, or are you beautiful because I love you?” (Apakah aku mencintaimu karena engkau cantik, atau apakah kau cantik karena aku mencintaimu?) - Oscar Hammerstein II

145. "It’s the best and most beautiful things in this world can not be seen or touched. They must be felt with the heart." (Hal-hal terbaik dan terindah di dunia ini tidak bisa dilihat atau disentuh. Semuanya itu harus dirasakan dengan hati). - Helen Keller

146. "If we serve, then life will be more meaningful.” (Jika kita melayani, maka hidup akan lebih berarti.) (John Gardne)

147. "The best part of one’s life are good deeds and love that no one else knows.” (Bagian terbaik dari hidup seseorang adalah perbuatan-perbuatan baiknya dan kasihnya yang tidak diketahui orang lain). – William Wordsworth

148. "True friend is the one who grabbed your hand and touches your heart.” (Teman sejati adalah ia yang meraih tangan anda dan menyentuh hati anda). – Heather Pryor

149. "Love never be known depth to (feel) the hours of separation." (Cinta tidak akan pernah diketahui kedalamannya sampai (merasakan) jam-jam perpisahan). - Khalil Gibran

150. "Life without love is like a tree without flowers and fruits." (Hidup tanpa cinta itu ibarat pohon tanpa bunga dan buah.) - Khalil Gibran

151. "Push yourself to study because no one else can do it for you.” (Paksa dirimu sendiri untuk belajar karena tidak ada seorangpun yang bisa melakukannya untukmu).

152. "There is no elevator to success, you have to take the stairs.” (Tidak adalah eskalator menuju kesuksesan, kamu harus melewati anak anak tangga).

153. "You parents are your best motivation. when you feel tired, think them, and lets get up from your laziness.” (Orang tuamu adalah motivasi terbaikmu. Ketika kamu merasa lelah, pikirkan mereka, dan bangun dari rasa malasmu).

154. "You’ve gotta dance like there’s nobody watching, love like you’ll never be hurt, sing like there’s nobody listening, and live like it’s heaven on earth.” (Menari seperti tidak ada yang menonton, mencintai seperti kamu tidak akan pernah terluka, bernyanyi seperti tidak ada yang mendengarkan, dan hiduplah seperti ada surga di bumi.)

155. "Never regret a day in your life. Good days bring you happiness and bad days give you experience.” (Jangan pernah menyesali sehari dalam hidupmu. Hari-hari baik memberimu kebahagiaan dan hari-hari buruk memberimu pengalaman.)

156. "Time is what we want most and what we use worst.” (Waktu adalah yang paling kita inginkan dan yang paling buruk kita gunakan.)

157. "Better three hours too soon than a minute too late.” (Lebih baik tiga jam terlalu cepat daripada terlambat satu menit.)

158. "Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself.” (Semua orang berpikir untuk mengubah dunia, tetapi tidak ada yang berpikir untuk mengubah dirinya sendiri.)

159. "Happiness is not something ready made. It comes from your own actions.” (Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang sudah jadi. Itu berasal dari tindakanmu sendiri.)

160. "You can either experience the pain of discipline or the pain of regret. The choice is yours.” (Kamu bisa mengalami rasa sakit disiplin atau rasa sakit karena penyesalan. Pilihan ada padamu.)

161. "Words can inspire, thoughts can provoke, but only action truly brings you closer to your dreams.” (Kata-kata bisa menginspirasi, pikiran bisa memancing, tetapi hanya tindakan yang benar-benar membuatmu lebih dekat dengan impianmu.)

162. "Do something today that your future self will thank you for.” (Lakukan sesuatu hari ini agar diri masa depanmu akan berterima kasih.)

163. "Be strong enough to let go and wise enough to wait for what you deserve.” (Jadilah cukup kuat untuk melepaskan dan cukup bijaksana untuk menunggu apa yang pantas kamu dapatkan.)

164. "Time is what we want most and what we use worst." (Waktu adalah yang paling kita inginkan dan yang paling buruk kita gunakan.)

165. "Better three hours too soon than a minute too late." (Lebih baik tiga jam terlalu cepat daripada terlambat satu menit.)

166. "Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself." (Semua orang berpikir untuk mengubah dunia, tetapi tidak ada yang berpikir untuk mengubah dirinya sendiri.)

167. "Happiness is not something ready made. It comes from your own actions." (Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang sudah jadi. Itu berasal dari tindakanmu sendiri.)

168. "You can either experience the pain of discipline or the pain of regret. The choice is yours." (Kamu bisa mengalami rasa sakit disiplin atau rasa sakit karena penyesalan. Pilihan ada padamu.)

169. "Impossible is just an opinion." (Ketidakmungkinan hanyalah sebuah opini.)

170. "Don’t stop when you are tired. Stop when you are done." (Jangan berhenti ketika kamu lelah. Berhentilah saat kamu selesai.)

171. "A winner is a dreamer who never gives up." (Seorang pemenang adalah pemimpi yang tidak pernah menyerah.)

172. "People who managed to take advantage of the mistakes that he did, and will try again to perform in a different way." (Orang yang berhasil akan mengambil manfaat dari kesalahan-kesalahan yang ia lakukan, dan akan mencoba kembali untuk melakukan dalam suatu cara yang berbeda. – Dale Carnegie)

173. "The real threat is actually not when the computer begins to think like a human, but when humans begin to think like computers." Ancaman nyata sebenarnya bukan pada saat komputer mulai bisa berpikir seperti manusia, tetapi ketika manusia mulai berpikir seperti komputer. – Sydney Harris

174. "We will never know the real answer before we try." (Kita tidak akan pernah tahu hasilnya sebelum kita mencoba).

175. "Your life is as good as your mindset." (Hidupmu sebaik pola pikirmu).

176. "Sometimes life doesn't give you what you want, not because you don't deserve it, but because you deserve so much more." (Terkadang hidup tidak memberi apa yang kamu mau, bukan karena kamu tidak pantas untuk menerimanya, tetapi karena kamu pantas untuk menerima yang lebih dari itu).

177. "The best view comes after the hardest climb." (Pemandangan menakjubkan datang setelah pendakian yang melelahkan).

178. "Life is a journey to be experienced, not a problem to be solved." - Winnie The Pooh (Hidup adalah sebuah perjalanan yang bisa dijadikan pengalaman bukan sekadar masalah yang harus diselesaikan).

179. "Do something today that your future self will thank you for." - Sean Patrick Flanery (Lakukan sesuatu hari ini yang mana kamu akan berterima kasih padanya di masa depan nanti).

180. "Your life isn't your's if you always care what others think." (Hidupmu tidak sepenuhnya milikmu jika kamu selalu memikirkan pemikiran orang lain tentangmu).

181. "If you're brave enough to say goodbye, life will reward you with a new hello." - Paulo Ceolho (Jika kamu cukup berani untuk mengatakan 'selamat tinggal', kehidupan akan menghadiahimu dengan pertemuan yang baru).

182. "You can never plan the future by the past." - Edmund Burke (Kamu tidak akan pernah merencanakan masa depan dengan masa lalu).

183. "Never regret a day in your life; good days give happiness, bad days give experiences, worst day give lessons, and best day give memories." (Jangan pernah menyesali suatu hari dalam hidupmu; hari yang baik memberikan kebahagiaan, hari yang buruk memberikan pengalaman, hari yang sia-sia memberikan pelajaran dan hari terbaik memberikan kenangan).

184. "Love does not begin and end the way we seem to think it does. Love is a battle, love is a war; love is a growing up." (Cinta tidak dimulai dan berakhir seperti yang kita pikirkan. Cinta adalah pertempuran, cinta adalah perang; cinta adalah tumbuh)

185. "Each time you love, love as deeply as if it were forever–only, nothing is eternal." (Setiap kali kamu mencintai, cintai sedalam-dalamnya seolah-olah selamanya—hanya, tidak ada yang abadi)

186. "Love is never lost. If not reciprocated, it will flow back and soften and purify the heart." (Cinta tidak pernah hilang. Jika tidak dibalas, itu akan mengalir kembali dan melembutkan serta memurnikan hati)

187. "Love is composed of a single soul inhabiting two bodies." (Cinta terdiri dari satu jiwa yang mendiami dua tubuh)

188. "Love is when imperfection being perfection." (Cinta adalah ketika kekurangan menjadi sebuah kesempurnaan)

189. "Love is like the wind, you can't see it, but you can feel it." - Nicholas Sparks. (Cinta itu seperti angin, kita tidak dapat melihatnya, tetapi bisa merasakannya)

190. "When you know why you like someone, it's a crush. When you have no reason or explanation, it's love." (Ketika kamu tahu kenapa kamu menyukai seseorang, itu adalah sebuah kekaguman. Ketika kamu tidak mempunyai alasan ataupun penjelasan, ini dinamakan cinta)

191. "When love feels like magic, you call it destiny. When destiny has a sense of humor, you call it serendipity." (Ketika cinta terasa seperti sihir, kamu menyebutnya takdir. Saat takdir berubah menjadi sebuah humor, kamu menyebutnya kejutan yang menyenangkan)

192. "A hundred hearts would be too few to carry all my love for you." (Seratus hati pun masih terlalu sedikit untuk membawa semua cintaku padamu)

193. "If you ask me how much I love you, I won't say anything. I'll just take your hand, fill the gaps between your fingers and hold on to you until all your doubts are gone." (Jika kamu tanya seberapa besar cintaku padamu, aku tak akan menjawab sepatah kata pun. Aku hanya akan meraih tanganmu, menggenggam jemarimu sampai keraguan itu sirna)

194. "Nobodycan make you feel inferior without our permission.” —Eleanor Roosevelt (Tidak ada yang bisa membuatmu merasa rendah diri tanpa izinmu.) —Eleanor Roosevelt

195. "Take into account that great love and great achievements involve great risk.” —Dalai Lama (Perhatikan bahwa cinta yang besar dan pencapaian yang hebat melibatkan risiko yang besar.) -Dalai Lama

196. "If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart.” —Nelson Mandela (Jika kamu berbicara dengan seseorang dalam bahasa yang dia pahami, itu masuk ke kepalanya. Jika kamu berbicara dengannya dalam bahasanya, itu masuk ke hatinya.) -Nelson Mandela

197. "Singleness of purpose is one of the chief essentials for success in life, no matter what may be one’s aim.” —John D. Rockefeller (Kesatuan tujuan adalah salah satu hal terpenting untuk sukses dalam hidup, tidak peduli apa pun yang menjadi tujuan seseorang.) - John D. Rockefeller

198. "You can never plan the future by the past.” —Edmund Burke (Kamu tidak pernah bisa merencanakan masa depan dengan masa lalu.) —Edmund Burke

199. "Don’t take life too seriously. You’ll never get out of it alive.” —Elbert Hubbard (Jangan menganggap hidup terlalu serius. Kamu tidak akan pernah bisa keluar hidup-hidup.) —Elbert Hubbard

200. "Nothing that you have not given away will ever be really yours.” —C. S. Lewis (Tidak ada yang belum kamu berikan yang akan menjadi milikmu.) —C. S. Lewis

201. "Live life to the fullest, and focus on the positive." Matt Cameron (Jalani hidup sepenuhnya, dan fokuslah pada hal yang positif.) - Matt Cameron

202. "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why.” —Mark Twain (Dua hari terpenting dalam hidupmu adalah hari kamu dilahirkan dan hari kamu mencari tahu mengapa kamu dilahirkan.) —Mark Twain.

203. "When a thing is done, it’s done. Don’t look back. Look forward to your next objective.” —George C. Marshall (Ketika sesuatu selesai, itu selesai. Jangan melihat ke belakang. Nantikan tujuanmu selanjutnya.) —George C. Marshall

204. "In the end, it’s not the years in your life that count. It’s the life in your years.” —Abraham Lincoln (Pada akhirnya, bukan tahun-tahun dalam hidupmu yang dihitung. Tapi kehidupan di tahun-tahunmu.) —Abraham Lincoln

205. "Educating the mind without educating the heart is no education at all.” —Aristotle (Mendidik pikiran tanpa mendidik hati bukanlah pendidikan sama sekali.) —Aristoteles

206. "There are many ways of going forward, but only one way of standing still.” —Franklin D. Roosevelt (Ada banyak cara untuk maju, tetapi hanya satu cara untuk berdiri diam.) —Franklin D. Roosevelt

207. "Use what talents you possess; the woods would be very silent if no birds sang there except those that sang best.” —Henry Van Dyke (Gunakan bakat apa yang kamu miliki; hutan akan sangat sunyi jika tidak ada burung yang berkicau di sana kecuali yang berkicau paling baik.) —Henry Van Dyke

208. "Life is ten percent what happens to you and ninety percent how you respond to it." Lou Holtz (Hidup adalah sepuluh persen yang terjadi padamu dan sembilan puluh persen bagaimana kamu menanggapinya.) - Lou Holtz

209. "Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced." Soren Kierkegaard (Hidup bukanlah masalah yang harus diselesaikan, tetapi kenyataan untuk dialami.) - Soren Kierkegaard

210. "The only disability in life is a bad attitude." Scott Hamilton (Satu-satunya kecacatan dalam hidup adalah sikap buruk.) - Scott Hamilton

211. "Believe that life is worth living and your belief will help create the fact." William James (Percayalah bahwa hidup itu layak dijalani dan keyakinanmu akan membantu menciptakan fakta.) - William James

212. "What we think determines what happens to us, so if we want to change our lives, we need to stretch our minds." Wayne Dyer (Apa yang kita pikirkan menentukan apa yang terjadi pada kita, jadi jika kita ingin mengubah hidup kita, kita perlu meregangkan pikiran kita.) - Wayne Dyer1

213. "Too often we underestimate the power of a touch, a smile, a kind word, a listening ear, an honest compliment, or the smallest act of caring, all of which have the potential to turn a life around." Leo Buscaglia (Terlalu sering kita meremehkan kekuatan sentuhan, senyuman, kata-kata yang baik, telinga yang mendengarkan, pujian yang jujur, atau tindakan kepedulian terkecil, yang semuanya berpotensi mengubah hidup.) - Leo Buscaglia.

214. "Our prime purpose in this life is to help others. And if you can't help them, at least don't hurt them." Dalai Lama (Tujuan utama kita dalam hidup ini adalah membantu orang lain. Dan jika kamu tidak dapat membantu mereka, setidaknya jangan menyakiti mereka.) - Dalai Lama

215. "Life's most persistent and urgent question is, 'What are you doing for others?" Martin Luther King, Jr. (Pertanyaan hidup yang paling gigih dan mendesak adalah, 'Apa yang kamu lakukan untuk orang lain?) - Martin Luther King, Jr.

216. "Change is the law of life. And those who look only to the past or present are certain to miss the future." John F. Kennedy (Perubahan adalah hukum kehidupan. Dan mereka yang hanya melihat ke masa lalu atau masa kini pasti merindukan masa depan.) - John F. Kennedy

217. "Life is really simple, but we insist on making it complicated." Confucius(Hidup itu sangat sederhana, tapi kami bersikeras membuatnya menjadi rumit.) – Confucius

218. "There are three constants in life...change, choice and principles." Stephen Covey (Ada tiga konstanta dalam hidup ... perubahan, pilihan, dan prinsip.) - Stephen Covey

219. "Life is a series of natural and spontaneous changes. Don't resist them--that only creates sorrow. Let reality be reality. Let things flow naturally forward in whatever way they like." Lao Tzu (Hidup adalah serangkaian perubahan alami dan spontan. Jangan melawannya - itu hanya menciptakan kesedihan. Biarlah kenyataan menjadi kenyataan. Biarkan segala sesuatunya mengalir maju secara alami dengan cara apa pun yang mereka suka.) - Lao Tzu

220. "Only a life lived for others is a life worthwhile." Albert Einstein (Hanya hidup yang dijalani untuk orang lain adalah hidup yang berharga.) - Albert Einstein

221. "God gave us the gift of life; it is up to us to give ourselves the gift of living well." Voltaire (Tuhan memberi kita hadiah hidup; terserah kita untuk memberikan diri kita sendiri hadiah untuk hidup dengan baik.) – Voltaire

222. "All life is an experiment. The more experiments you make the better." Ralph Waldo Emerson (Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang kamu lakukan semakin baik.) - Ralph Waldo Emerson

223. "Once you say you're going to settle for second, that's what happens to you in life." John F. Kennedy (Begitu kamu mengatakan kamu akan puas dengan yang kedua, itulah yang terjadi pada kamu dalam hidup.) - John F. Kennedy

224. "When life is too easy for us, we must beware or we may not be ready to meet the blows which sooner or later come to everyone, rich or poor." Eleanor Roosevelt (Ketika hidup terlalu mudah bagi kita, kita harus berhati-hati atau kita mungkin tidak siap untuk menghadapi pukulan yang cepat atau lambat menimpa semua orang, kaya atau miskin.) - Eleanor Roosevelt

225. "We make a living by what we get, but we make a life by what we give." Winston Churchill (Kita hidup dari apa yang kita dapatkan, kita kami hidup dengan apa yang kita berikan.) - Winston Churchill

226. "My mission in life is not merely to survive, but to thrive; and to do so with some passion, some compassion, some humor, and some style." Maya Angelou (Misiku dalam hidup tidak hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk berkembang; dan melakukannya dengan semangat, kasih sayang, humor, dan gaya.) - Maya Angelou

227. "If you don't design your own life plan, chances are you'll fall into someone else's plan. And guess what they have planned for you? Not much." Jim Rohn (Jika kamu tidak merancang rencana hidupmu sendiri, kemungkinan besar kamu akan jatuh ke dalam rencana orang lain. Dan coba tebak apa yang telah mereka rencanakan untukmu? Tidak banyak.) - Jim Rohn

228. "We have always held to the hope, the belief, the conviction that there is a better life, a better world, beyond the horizon." Franklin D. Roosevelt (Kita selalu berpegang pada harapan, keyakinan, keyakinan bahwa ada kehidupan yang lebih baik, dunia yang lebih baik, di luar cakrawala.) - Franklin D. Roosevelt

229. "Life is a daring adventure or nothing at all." Helen Keller (Hidup adalah petualangan yang berani atau tidak sama sekali.) - Helen Keller

230. "Each life is made up of mistakes and learning, waiting and growing, practicing patience and being persistent." Billy Graham (Setiap kehidupan terdiri dari kesalahan dan pembelajaran, menunggu dan tumbuh, berlatih kesabaran dan gigih.) - Billy Graham

231. "The secret of success is learning how to use pain and pleasure instead of having pain and pleasure use you. If you do that, you're in control of your life. If you don't, life controls you." Tony Robbins (Rahasia sukses adalah belajar bagaimana menggunakan rasa sakit dan kesenangan daripada menggunakan rasa sakit dan kesenangan menggunakanmu. Jika kamu melakukannya, kamu mengontrol hidupmu. Jika tidak, hidup mengontrolmu.) - Tony Robbins

232. "Life takes on meaning when you become motivated, set goals and charge after them in an unstoppable manner." Les Brown (Hidup menjadi berarti ketika kamu menjadi termotivasi, menetapkan tujuan dan mengejar mereka dengan cara yang tak terhentikan.) - Les Brown

233. "The ultimate value of life depends upon awareness and the power of contemplation rather than upon mere survival." Aristotle (Nilai tertinggi kehidupan bergantung pada kesadaran dan kekuatan kontemplasi, bukan hanya pada kelangsungan hidup.) – Aristoteles

234. "Being priority on your own life and self-love are the two best thing you have to do.” (Menjadikan dirimu sebagai prioritas dan mencintai dirimu adalah dua hal terbaik yang harus kamu lakukan.)

235. "Everyone of us needs to show how much we care for each other and, in the process, care for ourselves.” (Setiap orang harus menunjukkan betapa besarnya kasih sayang kita satu sama lain dan, dalam prosesnya, kasih sayang pada diri sendiri.)

236. "The more you love yourself, the less nonsense you’ll tolerate.” (Semakin besar kamu mencintai dirimu sendiri, semakin sedikit omong kosong yang kamu tolerir.)

237. "Forget where you belong is worst. Love yourself first.” (Melupakan darimana kamu berasal adalah buruk. Cintai dirimu terlebih dahulu.)

238. "The more we love ourselves, the more we blossom into the greatest versions of ourselves.”(Semakin kita mencintai diri sendiri, semakin kita tumbuh menjadi versi terbaik dari diri kita.)

239. "Self-love has connected into self-confidence, love, and lucky in our life.” (Mencintai diri berkoneksi dengan percaya diri, cinta, dan keberuntungan dalam hidup kita.)

240. "You should have one boundaries to know that you love yourself.” (Kamu harus punya satu batasan untuk tahu bahwa kamu mencintai dirimu.)

241. "It’s not selfish to love yourself, take care of yourself and to make your happiness a priority. It’s necessary.”(Bukanlah suatu keegoisan untuk mencintai dirimu sendiri, merawat dirimu sendiri dan jadikan kebahagiaanmu sebuah prioritas. Itu perlu.)

242. "No one is going to love you if you don’t love yourself.”(Tidak ada seorangpun yang akan mencintai dirimu jika kamu tidak mencintai dirimu sendiri.)

243. "Put yourself first as a priority in life. Not others.” (Letakkan dirimu pada prioritas utama. Bukan orang lain.)

244. "Before anything else, find yourself. Be yourself. And love yourself.”(Sebelum segala sesuatu, temukan dirimu. Jadilah dirimu sendiri. Dan cintai dirimu.)

245. "Make yourself a priority once in a while. It’s not selfish. It’s necessary.”(Berikan dirimu prioritas sesekali. Itu bukan egois. Itu sesuatu yang penting.)

246. "Blame yourself for whatever happens in your life is just as worst as stab yourself.” (Menyalahkan dirimu atas segala kejadian yang terjadi sama buruknya dengan menikam dirimu sendiri.)

247. "You owe yourself the love that you so freely give to other people.”(Kamu berhutang cinta pada dirimu sendiri, yang bisa kamu berikan dengan bebasnya pada orang lain.)

248. "Loving yourself would bring your happiness.” (Mencintai dirimu akan membawa kebahagiaan untukmu.)

249. Self-love is most important affirmations that you should have.” (Mencintai dirimu adalah afirmasi yang terpenting yang harus kamu punya.)

250. "Learning to love yourself, it is the greatest love of all.”(Belajarlah untuk mencintai dirimu sendiri, itu adalah cinta terhebat dari semua hal.)

251. "You yourself, as much as anybody in the entire universe, deserve your love and affection.”(Dirimu sendiri, sama seperti semua orang di alam semesta ini, pantas mendapatkan cinta dan kasih sayangmu.)

252. "Nobody can make you happy until you’re happy with yourself.”(Tidak ada yang bisa membuatmu senang sampai kamu senang pada dirimu sendiri.)

253. "Having our story and loving ourselves through that process is the bravest thing we can ever do." (Memiliki cerita kita dan mencintai diri kita sendiri melalui proses itu adalah hal paling berani yang pernah kita lakukan.)

254. "If the plan doesn't work, change the plan but never the goal." (Jika rencananya yang tidak berhasil, ubah rencananya namun jangan pernah mengubah tujuannya.)

255. "Your biggest weakness is when you give up and your greatest power is when you try one more time." (Kelemahan terbesarmu adalah ketika kamu menyerah dan kehebatan terbesarmu adalah ketika kamu mencoba sekali lagi.)

256. "You need to stop trying to change who you are and just make who you are better for your future." (Kamu harus berhenti untuk mencoba mengubah siapa dirimu, jadikanlah dirimu menjadi lebih baik untuk masa depanmu.)

257. "If we never try, we will never know." (Jika kita tidak pernah mencoba, maka kita tidak akan pernah tahu.)

258. "You must pass the bad days first to get the best day in the future." (Kamu harus melewati hari-hari yang buruk untuk mendapatkan hari terbaik di masa depan.)

259. "There is no elevator to success. You have to take the stairs." (Tidak ada lift untuk mencapai kesuksesan. Kamu harus menaiki tangga.)

260. "If you want to change different, start from your self." (Jika kamu menginginkan perubahan yang berbeda, mulailah dari dirimu sendiri.)

261. "Dreams don't work unless you do." (Mimpi tidak akan berhasil kecuali kamu melakukannya.)

262. "Failures are your best teacher. Learn from them." (Kegagalan adalah guru terbaikmu. Belajarlah dari mereka.)

263. “Mercy often comes to us in the form of pain, loss and disappointment; but if we are patient, we soon will see its original form”. (Rahmat sering datang kepada kita dalam bentuk kesakitan, kehilangan dan kekecewaan; tetapi kalau kita sabar, kita segera akan melihat bentuk aslinya. -Joseph Addison).

264. “We pray that the distress and in need of something, it should we also pray in great excitement and currently abundant sustenance”. (Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah. -Kahlil Gibran).

265. “Push yourself to study because no one else can do it for you”. (Paksa dirimu sendiri untuk belajar karena tidak ada seorangpun yang bisa melakukannya untukmu.)

266. “There is no elevator to success, you have to take the stairs”. (Tidak adalah eskalator menuju kesuksesan, kamu harus melewati anak anak tangga.)

267. “National Examination is not a barrier for you. but, it is the gate that had to go through after facing a long journey for three years”. (Ujian nasional bukanlah penghalang untuk kamu. Tapi, ini merupakan sebuah gerbang yang harus dilalui setelah menghadapi perjalanan yang panjang selama tiga tahun.

268. “After graduating from senior high school, you should choose the specific way to make your life better than others”. (Setelah lulus dari SMA, kamu harus memilih jalan yang lebih spesifik untuk membuat hidupmu menjadi lebih baik dari yang lain.)

269. “By choosing your favorite college and studying hard, you will get your dream come true. Keep your spirit”. (Dengan memilih kampus favorit dan belajar dengan giat, kamu akan membuat mimpimu menjadi nyata. Tetaplah semangat.)

270. “Your life is never taken by others, so choose your way and get it as fast as you can”. (Hidupmu tidak akan pernah diambil oleh orang lain, jadi kamu harus memilih jalannya dan mendapatkannya secepat yang bisa kamu lakukan.)

271. “You are the only one who can change you, not others. So choose your college and study hard”. (Kamu adalah satu satunya orang yang bisa merubah dirimu, bukan orang lain. Jadi pilihlah kampus dan belajar dengan giat.)

272. “Wherever your college, you are the one who can change your personality and your future”. (Dimanapun kampusmu, kamu adalah seseorang yang dapat merubah kepribadian dan masa depanmu.)

273. “The best way to be the one who study at your favorite college is study hard and pray to the God”. (Cara termudah untuk menjadi bisa belajar di kampus favoritmu adalah dengan belajar dengan giat dan berdoa kepada Tuhan.)

274. “Motivate yourself to make you become the student of your favorite college”. (Motivasi dirimu sendiri untuk membuatmu menjadi mahasiswa dari kampus favoritmu.)

275. “Don’t follow others, just follow your heart. Choose the college, study hard, and pray to the God”.

276. (Jangan ikuti orang lain, ikutilah hatimu. Pilihlah kampus, belajar dengan giat, dan berdo’a kepada sang Pencipta.)

277. “Your life is as good as your mindset”. (Hidupmu sebaik pola pikirmu.)

278. “The best view comes after the hardest climb”. (Pemandangan menakjubkan datang setelah pendakian yang melelahkan.)

279. “Do something today that your future self will thank you for”. (Lakukan sesuatu hari ini yang mana kita akan berterima kasih padanya di masa depan nanti. -Sean Patrick Flanery).

280. “If you’re brave enough to say goodbye, life will reward you with a new hello”.

281. (Jika kita cukup berani untuk mengatakan ‘selamat tinggal’, kehidupan akan menghadiahimu dengan pertemuan yang baru. -Paulo Coelho)

282. “We will never know the real answer before we try”. (Kita tidak akan pernah tahu hasilnya sebelum kita mencoba.)

283. “Sometimes life doesn’t give you what you want, not because you don’t deserve it, but because you deserve so much more”. (Terkadang hidup tidak memberi apa yang kita mau, bukan karena kita tidak pantas untuk menerimanya, tetapi karena kita pantas untuk menerima yang lebih dari itu.)

284. “Life is a journey to be experienced, not a problem to be solved”. (Hidup adalah sebuah perjalanan yang bisa dijadikan pengalaman bukan sekedar masalah yang harus diselesaikan. -Winnie The Pooh).

285. “Your life isn’t yours if you always care what others think”. (Hidupmu tidak sepenuhnya milikmu jika kita selalu memikirkan pikiran orang lain tentangmu.)

286. “So many people who love you. Don’t focus on the people who don’t”. (Ada banyak sekali manusia yang mencintaimu. Jangan fokus kepada mereka yang tidak.)

287. “Don’t be afraid of being different, be afraid of being the same as everyone else”. (Jangan takut untuk menjadi berbeda, takutlah untuk menjadi sama seperti yang lainnya.)

288. “Loving yourself starts with liking yourself, which starts with respecting yourself, which starts with thinking of yourself in positive ways”. (Mencintai diri sendiri dimulai dengan menyukai diri sendiri, yang dimulai dengan menghargai diri sendiri, yang dimulai dari memikirkan dirimu dengan pandangan yang baik. -Jerry Corsten).

289. “If you live for people’s acceptance you will die from their rejection”. (Jika kita hidup hanya untuk diterima orang lain maka kita akan mati atas penolakan dari mereka.)

290. “You’re your’s yourself not theirs or anyone else”. (Kamu adalah milikmu, kepunyaanmu, bukan milik mereka atau lainnya.)

291. “Love is formed by one soul inhabited by two sports”. (Cinta dibentuk oleh satu jiwa yang dihuni oleh dua raga” (Aristotle).

292. “Thousands of candles can be lit by a single candle, and the candle will not be short-lived. Happiness will not be reduced even if every moment is divided”. (Ribuan lilin bisa dinyalakan dengan satu lilin, dan hidup lilin tidak akan pendek. Kebahagiaan tidak akan berkurang meski setiap saat dibagi-bagi” -BUDDHA).

293. “Hatred does not cease by hatred again; only by love; this is the eternal rule”. (Kebencian tidak akan berhenti dengan kebencian lagi; hanya dengan cinta; ini adalah aturan yang abadi” -BUDDHA).

294. “The way [toward] true love will never smooth”. (Jalan [menuju] cinta sejati tidak akan pernah mulus” -WILLIAM SHAKESPEARE).

295. “In dreams and in love, there is no such thing as impossibility”. (Dalam mimpi dan cinta, tidak ada yang namanya ketidakmungkinan. -Janos Arnay).

296. “Do I love you because you are beautiful, or are you beautiful because I love you?” (Apakah aku mencintaimu karena engkau cantik, atau apakah kau cantik karena aku mencintaimu? -Oscar Hammerstein II).

297. “It’s the best and most beautiful things in this world can not be seen or touched. They must be felt with the heart”. (Hal-hal terbaik dan terindah di dunia ini tidak bisa dilihat atau disentuh. Semuanya itu harus dirasakan dengan hati -Helen Keller).

298. “The way to be ahead is getting started now. If you start now, next year you will see many things that are now unknown, and you will not know the time of your depanjika waiting”. (Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika memulai sekarang, tahun depan Anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak diketahui, dan Anda tak akan mengetahui masa depan jika Anda menunggu-nunggu. -William Feather ).

299. “A good example is the best advice”. (Contoh yang baik adalah nasehat terbaik. -Fuller).

300. “If we serve, then life will be more meaningful”. (Jika kita melayani, maka hidup akan lebih berarti. -John Gardne).

Itulah rekomendasi 300 kata-kata bijak bahasa Inggris beserta artinya.

(RIN)