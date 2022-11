TAK hanya cantik, Fanny Ghassani dikenal sebagai artis yang memiliki body goals idaman. Meski begitu, Fanny Ghassani tampaknya masih kurang puas dengan berat badannya sekarang.

Karenanya, Fanny Ghassani sedang menjalani program diet penurunan berat badan. “Karena sekarang porsinya aku pengen nurunin berat badan dan lemak aku lebih banyak cardionya," ujar Fanny Ghassani dalam konferensi pers peluncuran CATCH, Coach at The Center of Health oleh FITA, di kawasan Senayan, Jakarta, Senin 7 November 2022.

Diketahui wanita berdarah Palembang- Arab ini, telah aktif melakukan gaya hidup sehat dengan menjalankan olahraga sejak beberapa tahun terakhir. Fanny mengakui untuk menjalankan hidup sehat merupakan sebuah tantangan bagi dirinya, dikarenakan termasuk orang yang doyan makan.

“Sebenarnya tujuanku tipis doang sih, sekarang 50 pengen ke 47 kan 3kg. Jadi sebenarnya aku gak disaranin juga sama coach untuk ngurangin porsi makan.” ujar Artis 31 tahun ini.

Dalam menjalankan program dietnya kini, Fanny memang mulai rutin menghitung konsumsi kalori hariannya dan juga menyiapkan bekal makanan sehatnya sendiri dari rumah. Menurut Fanny, dengan memasak sendiri akan memudahkannya mengetahui jumlah kalori serta sumber gizi yang dibutuhkan oleh tubuhnya.

“Enggak pakai micin, atau MSG dan minyaknya jelas. Ini penting untuk track isi makanan yang masuk ke tubuh. Mungkin terlihat sepele ayam diterigu, atau kopi susu itu problem besar sebenarnya” jelas Fanny.

Ia juga menambahkan dirinya kini tak lagi mengonsumsi nasi putih, dan mengganti sumber karbohidrat tersebut ke nasi merah. Sedangkan, Fanny hanya mengonsumsi makanan dari masakan yang digoreng atau diolah menggunakan coconut oil.

“Aku sudah gak makan nasi putih, sekarang makan nasi merah. Aku juga hanya makan makanan yang dimasak sama coconut oil bukan minyak-minyak lain. Terus aku makan sayur dan buah, dan kurang suka makan daging merah, dari dulu begitu. Sama ngurangin minuman-minuman yang kurang penting,” jelas Fanny Ghassani.

