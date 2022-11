GAYA rambut wolf cut bisa menjadi pilihan model rambut untuk tampil menarik dan trendi. Kini variasi gaya wolf cut banyak diminati wanita milenial hingga menjadi tren di dunia fashion.

Wolf cut adalah potongan rambut yang berkesan edgy, berani, dan berontak. Gaya rambut ini biasanya memperlihatkan sisi rambut yang terkesan berantakan dan besar pada bagian atas sehingga tampak seperti bulu serigala.

Tidak hanya untuk rambut panjang, gaya wolf cut dengan potongan pendek juga cukup populer dan terlihat menarik. Jika ingin tampil kece dengan gaya ini, simak 6 inspirasi gaya rambut wolf cut pendek yang berhasil Okezone rangkum dari hadviser.com

1. Platinum Wolf Cut Mullet with Shadow Roots

Pertama ada gaya wolf cut model pendek yang terlihat menarik dan stylish karena dikombinasikan dengan gaya mullet. Kedua gaya populer tersebut ternyata terlihat cocok dikombinasikan sehingga menjadi gaya rambut yang populer di kalangan wanita muda.

2. Ethereal Short Wolf Cut with Highlights

Berikutnya ada gaya yang banyak dipakai oleh wanita punk di tahun 90an. Tampilan ini cocok untuk kamu yang ingin tampil dengan gaya wolf cut yang tidak terlalu berantakan. Gaya ini juga cukup populer di masa sekarang sebab memberikan tampilan rambut yang menarik perhatian.

3. Sleek Wolf Cut for Short Hair

Gaya wolf cut dengan potongan pendek ini cukup populer di kalangan milenial. Model rambut ini tampak begitu rapi dan keren tanpa ada sisi berantakan khas wolf cut. Tampilan rambutmu akan tampak lebih memukau dengan memberikan warna gradasi pada rambut.

4. A Subtle Take on the Wolf Cut





Berikutnya ada gaya wolf cut yang terlihat menarik dengan potongan pendek. Gaya versi ini dipotong dengan lapisan atas panjang yang menjadi pendek ke ujungnya. Dengan mempertahankan potongan shaggy, gaya ini membuat tampilan rambut tampak halus dan on point!

5. Sleek and Light Wolf Cut Bob





Tidak pernah tertinggal, rambut gaya bob tentu saja cocok dikombinasikan dengan wolf cut potongan pendek. Potongan ini membuat rambut tampak lebih bervolume pada bagian depan sehingga cocok untuk wanita wajah bulat.

6. Edgy Shoulder-Skimming Wolf hairstyle





Terakhir ada gaya wolf cut dengan rambut pendek yang tampak mempesona. Gaya ini memang terlihat klasik sebab menyimpan sebagian lapisan di sekitar wajah dari pada menyebarkan ke seluruh kepala. Tampilan ini membuatmu tampak begitu menarik sekaligus chic.