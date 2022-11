LAMA tak tampil di layar kaca, artis Femmy Permatasari baru saja melakukan operasi plastik pada wajahnya. Perempuan 48 tahun itu membagikan potret terbaru wajahnya di akun Instagram.

Tampak berubahan yang cukup signifikan pada bagian hidung dan tulang pipinya. Selain itu kulitnya juga semakin glowing dan cantik tak seperti perempuan berusia 40 tahunan.

Femmy diketahui baru saja melakukan operasi plastik yang cukup berat. Karena ia memindah sedikit tulang iganya ke bagian hidung. Hal ini terungkap pada caption unggahan foto di Instagram pribadinya.

"Tulang iga di tubuh Saya pun (yang diambil sedikit untuk taruh di hidung) masih sakit kalau saat berjalan," ungkapnya dalam caption.

Selain itu, Femmy mengaku juga sempat mengalami lebam dan bengkak pada bagian yang dioperasi. Wajahnya juga belum bisa dipoles makeup karena masih dalam proses pengobatan.

"It's True : Beauty is Expensive. Beauty is Pain," tutupnya dalam tulisan caption foto.

Tak sedikit netizen yang memuji hasil operasi plastik yang dijalani Femmy. Rata-rata mengakui hasilnya sangat memuaskan. "Tambah cuantiiik aja diri mu sayang," tutur @rosmewati_soeba**** yang dibalas oleh Femmy dengan ucapan terimakasih. "Ga usah makeup ci muka nya udah glowing," puji @dly_mak*** dalam kolom komentar. "Udah cantik makin cantik deh beb," pungkas @mrs_h***. "Makin cucokkk deh," kata @och**. Femmy pun membalas komentar itu dengan hangat "Hahhahaha Sisterrrrr peyuuukkkk," tulisnya.