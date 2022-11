Mau cari aksesoris hp? Doran Gadget ahlinya! Doran Gadget hadir dengan menyediakan berbagai kebutuhan aksesoris hp dan juga gadget dengan kualitas yang nggak sembarangan! Selain itu, produknya juga dibanderol dengan harga yang terjangkau!

Terlebih jika Anda belinya di AladinMall by Mister Aladin, pastinya jadi lebih murah karena da diskon hingga 77%. Nggak cuma itu, Anda juga bisa dapat gratis ongkos kirim (ongkir) ke seluruh Indonesia lho!

Â

Rekomendasi produk Doran Gadget yang bisa Anda dapatkan di AladinMall by Mister Aladin dengan harga super hemat!

USB Extension 3.0 Kabel JETE X9 - Garansi 2 Tahun - Black

USB Extension 3.0 Kabel JETE X9 ini support untuk mouse, flashdisk, laptop, dan komputer. Dengan bahan berkualitas, menjadikan produk ini tahan lama saat digunakan. Miliki produk ini seharga Rp59.900 saja dari harga Rp129.900.

USB Hub Type C 4 in 1 JETE X3 Converter - Garansi 2 Tahun - Black

Dengan kabel length 12 cm, menjadikan USB Hub Type C 4 ini praktis dibawa ke mana pun. Transfer data juga jadi lebih cepat dengan Hi Speed up to 5Gbps. Miliki produk ini seharga Rp99.900 saja dari harga Rp199.900.

JETE 10 Pro Earphone Bluetooth Sport Extra Bass IPX4

JETE 10 Pro Earphone Bluetooth Sport Extra Bass IPX4 dibekali dengan teknologi Dual Speaker. Memiliki suara menggelegar yang dihasilkan, serta kualitas terbaik namun tidak pekak di telinga. Miliki produk ini seharga Rp299.900 saja dari harga Rp599.900.

Headset | Handsfree | Headphone Bluetooth JETE 12 - Black

Jete menghadirkan Headset bluetooth Jete-12, Headset ini memiliki berbagai keunggulan seperti Noise Cancelling, bahan Earpad super lembut yang menunjang fungsi pengguna, audio yang dihasilkan berpadu dengan bass yang padat serta standby time mencapai 400 jam lamanya. Miliki produk ini seharga Rp287.400 saja dari harga Rp554.800.

Powerbank JETE VENUS 6000 mAh Fast Charging & Smart IQ Garansi 2 Tahun

Pengisian yang cepat dengan Ouput max 2.1A ini akan membuat aktivitas gadget Anda lebih terjaga. Powerbank Jete Venus sangat aman saat dibawa berpergian dengan menggunakan transportasi udara / pesawat karena sudah lolos uji coba W/H dibawah 100. Miliki produk ini seharga Rp134.900 saja dari harga Rp244.800.

Mengapa harus beli Doran Gadget di AladinMall by Mister Aladin?Â

AladinMall by Mister Aladin merupakan marketplace yang menyediakan berbagai macam barang, mulai dari fesyen, perlengkapan sehari-hari, barang elektronik, dan masih banyak lagi. Menariknya, AladinMall by Mister Aladin selalu memberikan harga yang super hemat sehingga Anda tidak perlu khawatir dompet menipis.

Hal ini juga berlaku untuk pembelian aksesoris hp dari Doran Gadget di AladinMall by Mister Aladin. Dapatkan harga coret super hemat serta gratis ongkos kirim (ongkir) ke seluruh Indonesia jika Anda memilih opsi pengiriman dari SAP! Anda juga bisa menggunakan fitur same day service supaya barang yang Anda pesan bisa di kirim di hari yang sama pada saat order!

Informasi AladinMall by Mister Aladin

AladinMall by Mister Aladin merupakan platform belanja online yang berada di bawah naungan perusahaan multinasional MNC Group. Dengan belanja di AladinMall by Mister Aladin, apa pun kebutuhan Anda bisa didapat dengan lebih praktis, lebih murah, dan produk selalu original.

Pastikan Anda tidak ketinggalan dengan informasi seputar promo lainnya. Untuk kabar terbaru, ikuti akun Instagram @aladin.mall. Selain itu, Anda juga bisa melakukan kunjungan ke situs resmi AladinMall di http://aladinmall.misteraladin.com dan klik di bagian banner bertuliskan promo, atau akses melalui aplikasi Mister Aladin di Google Play Store atau App Store.

(DRM)