BUNGA Citra Lestari ternyata ikut merayakan Halloween bersama para sahabatnya. Di momen tersebut, dia sepertinya memilih karakter Alyssa dari serial Netflix 'The End of the F***ing World'.

Dapat dijelaskan, BCL mengenakan wig blonde potongan bob lengkap dengan poni belah tengah. Lalu, untuk busananya dia mengenakan terusan baju tidur tanpa lengan dengan aksen garis di bawah area sensitif.

Kalau diperhatikan secara detail, di balik baju tidur seksi tersebut ada lingerie menyembul. Lingerie tersebut tampak bermotif, sayang tidak bisa dipastikan warnanya, karena lighting tempatnya berpesta Halloween warna merah.

"Dressing up as a movie character is always fun," kata BCL di keterangan video, dikutip MNC Portal, Selasa (8/11/2022). Artinya, "Berpakaian seperti karakter di satu film selalu menyenangkan."

Video singkat ini telah disukai lebih dari 64 ribu di Instagram. Komentar yang masuk pun sudah banyak, terpantau sudah lebih dari 300. Sayang sungguh disayang, komentar soal pakaian BCL tidak begitu banyak dibahas, malah netizen sibuk mengomentari isu hamil 3 bulan yang menerpa BCL.

"Ke sini cuma ingin lihat komen netizen yang sedang beredar gosipnya di luaran sana sedang ramai," komen @khaeka**.

"Kok di mana-mana bilang BCL sedang hamil 3 bulan. Kayaknya hoaks deh," tulis @benny_*.

"Mbak BCL apa benar yang diceritakan ** katanya mbak hamil 3 bulan, Ariel yang hamilin? Astaghfirulloh apa benar?" tanya @siasyah**.

"Duh teteh cantik banget sih," puji @lading**.

"Cewek kalau sudah pernah hamil perutnya emang gak bisa dikondisikan, guys. Perutku kelaparan pun gede," tulis @alia_bah***.

So, bagaimana menurut netizen tampilan BCL di pesta Halloween tahun ini?

