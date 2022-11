SEIRING dengan semakin menurunnya kasus positif Covid-19, berbagai macam acara pun sudah kembali dibuka. Seiring dengan banyak acara tersebut, banyak orang mulai kembali berburu baju-baju pesta atau acara besar lainnya.

Nah, bagi yang tengah mencari inspirasi busana premium, berikut ada beberapa tampilan yang bisa ditiru. Beberapa aktris Indonesia pun membagikan inspirasi berbusana untuk tampil elegan di beberapa kesempatan, termasuk acara gala premiere dan karpet merah.

Yuk, intip gaya berbusana Titi Kamal, Febby Rastanty, Syifa Hadju, dan Mikha Tambayong yang turut dilengkapi dengan alas kaki dari jenama asal Amerika Serikat Stuart Weitzman, seperti dilansir dari Antara.

Febby Rastanty

Aktris muda Febby Rastanty dalam gala premiere dan pemutaran perdana serial "The Lord of the Rings: The Rings of Power" bulan lalu tampil dengan mengenakan slit dress hitam beraksen shocking pink yang dipadukan senada dengan high heels pink.

Titi Kamal

Penampilan wanita yang akrab disapa Tikam itu menarik perhatian dengan balutan gaun hitam elegan dengan potongan slit tinggi yang memberikan efek kaki jenjang dan elegan yang dipadukan dengan Gladiator sandal, yang berhiaskan kristal semakin mendukung Titi untuk tampil memukau dengan mudah.

Syifa Hadju Warna hitam memang tidak pernah salah untuk dikenakan di berbagai kesempatan, termasuk untuk tampil elegan. Aktris Syifa Hadju juga tampil dengan balutan one shoulder dress serba hitam yang dilengkapi dengan sarung tangan yang membuat penampilannya semakin menawan. Siluet ikonik dengan lekukan baru yang ramping membuat tampilan bak seorang puteri dari negeri dongeng. Mikha Tambayong Terakhir, Mikha Tambayong menghadiri upacara pembukaan Busan International Film Festival 2022 yang diadakan beberapa minggu yang lalu di Busan, Korea Selatan. Aktris, model, dan penyanyi satu ini tampak mempesona di karpet merah festival film tahunan tersebut dengan balutan tubeless dress yang panjang dengan warna merah yang elegan. Mikha menggunakan gaun dengan slit untuk memberikan efek glamor.