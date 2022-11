BANYAK negara di kawasan benua Eropa memiliki tradisi yang kental, dan juga makanan yang autentik. Salah satunya adalah Spanyol yang terkenal dengan destinasi wisata-nya yang menawan.

Selain tempat wisata dengan arsitektur yang megah dan menawan, Spanyol juga menawarkan sejuta kuliner yang siap memanjakan lidah Anda. Nah, hal pertama yang wajib Anda lakukan apabila berkunjung ke Spanyol adalah mencicipi berbagai kuliner khas yang sayang untuk dilewatkan.

Churros Con Chocolate

Anda tentu sudah tidak asing dengan makanan yang satu ini. Meskipun banyak dijumpai di Indonesia, Anda wajib mencoba churros asli Spanyol apabila berkunjung. Terbuat dari adonan tepung yang digoreng, churros biasanya disajikan dengan taburan gula halus dan kayu manis yang kemudian disantap bersama saus cokelat.

Albondigas

Sekilas hidangan khas Spanyol yang satu ini tampak seperti bakso yang biasa kita temui di Indonesia. Albondigas sendiri adalah meatballs dengan campuran rempah-rempah, irisan bawang, telur, dan tepung roti.

Paella

Jika Indonesia punya nasi goreng, Spanyol juga punya hidangkan khas dari nasi yang sangat lezat, paella namanya. Kuliner khas Spanyol ini terbuat dari nasi beras bomba yang diolah bersama seafood dan lauk pauk lain seperti cumi, udang, ikan, ayam, yang diberi bumbu dan rempah-rempah paprika, bawang bombay, minyak zaitun, serta kaldu.

Baca Juga: Konvoi Armada Ungu Menandai Dibukanya Taco Bell Paramount Gading Serpong

Empenadas

Makanan satu ini akan kembali mengingatkan Anda dengan kuliner Indonesia. Layaknya Risol dan pastel, empenadas terbuat dari adonan roti yang diberi isian daging sapi cincang berbumbu rempah dan diberi campuran kentang.

Gazpacho

Apakah Anda sudah pernah mencicipi sup tomat? Jika belum, Anda mungkin harus menikmati sup tomat khas Spanyol yang satu ini. Gazpacho terbuat dari tomat segar yang dihancurkan dan dicampur bersama rempah. Berbeda dengan sup pada umumnya yang disantap selagi hangat, Gazpacho justru dihidangkan dalam keadaan dingin.

Ingin tahu lebih lanjut tentang first class Lifestyle, silakan klik HighEnd-Magazine.