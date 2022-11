PERNIKAHAN Kaesang Pangarep dan sang kekasih, Erina Gudono dikabarkan akan segera digelar. Beberapa isu beredar, pernikahan itu akan berlangsung pada bulan Desember 2022 mendatang.

Sejumlah persiapan sudah dilakukan. Mulai dari prewedding, pemilihan gedung pernikahan, termasuk mempersiapkan undangan untuk para bridesmaid. Undangan itu diketahui bahkan sudah dibagikan ke beberapa sahabat Erina.

Salah satunya Dini Nurfitri Widjaya, finalis putri kecantikan asal Sulawesi Selatan. Ia mendapatkan kiriman paket bridesmaid dari Erina beberapa waktu yang lalu.

Dini sempat mengunggah isi paket bridesmaid yang ia dapat. Paket itu berisi sebuah kain batik berwarna merah dan brokat berwarna pink. Sebuah gelas juga turut mengisi kotak paket tersebut.

Tak lupa, secarik kartu ucapan manis terselip dalam kotak bermotif pepohonan hijau itu. "My best day will come soon and I need you to make it perfect to be part of my happiness," tulis kartu tersebut.

"Yes I will. Semoga dilancarkan sampai hari H @erinagudono & Mas @kaesangp," ucap caption yang tercantum pada foto Instastory yang dikutip dari @diniwdjya.

Selain Dini, beberapa sahabat Erina juga tampak mengunggah paket yang mereka peroleh. "Lancar sampai hari H @erinagudono & @kaesangp," tutur @vienesca. "Yes I do. Akhirnya bisa official di update ya. Inget kalau cerita percintaannya mirip film Korea genre romance (couple bucin). Lancar-lancar sampai hari H ya @erinagudono. See you!," ungkap @rikahasna sembari mengunggah paket yang ia terima.