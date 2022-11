MASIH ingat dengan momen Bunga Citra Lestari di panggung AMAZING GTV 20? Di malam itu, BCL tampil seperti Queen Timur Tengah dengan outfit yang sangat menakjubkan.

BCL tampil sangat energik membawakan beberapa lagu, termasuk duet dengan band legendaris Indonesia, Slank, menyanyikan 'Kamu Harus Pulang'. Di atas panggung, aura BCL benar-benar menghipnotis jutaan pemirsa.

"Feeling like a Middle Eastern queen for the night. Thank you GTV for having me," tulis BCL di unggahan Instagram, beberapa waktu lalu.

Nah, di artikel ini MNC Portal coba merangkum 6 momen keseruan BCL jadi Queen Timur Tengah di panggung AMAZING GTV 20. Penasaran?

1. Energik!





Meski mengenakan heels, BCL tak ragu beraksi di atas panggung. Di momen ini misalnya, satu kakinya diangkatnya memberi kesan full of energy. Bisa dilihat juga di sini kalau BCL begitu bergembira bisa bernyanyi dan menghibur banyak orang.

2. Tampil stunning di bersama Slank





Nah, ini dia potret dari depan BCL yang mana ternyata itu adalah momen duetnya bareng Slank. Kalau dilihat lebih dekat ke outfit yang dikenakan, BCL mengenakan semacam korset deep V-Neck yang super seksi, lengkap dengan kalung super maxi. Gorgeous!

3. Feels like Cleopatra





Cleopatra mode-on, bisa dikatakan seperti itu. BCL masuk ke stage dengan diangkat beberapa penari latar. Di sini dia mengenakan wig bob pendek, mirip rambut Cleopatra. Vibes-nya Timur Tengah banget!

4. Foto Cleopatra dari dekat

Jika sebelumnya kita lihat stage act BCL dan enari latar, kini kita disuguhkan foto BCL dari dekat yang memperlihatkan outfit secara detail. Dapat dilihat, di sini BCL mengenakan mini dress full pattern transparan dengan bagian perut terlihat sekilas. Posenya menakjubkan! 5. Outfit dramatis!

Kalau di outfit ketiga ini, BCL terlihat begitu menawan dengan jumpsuit one shoulder dengan sayap di bagian belakang. Aksen tersebut memberi kesan dramatis yang sangat indah. Di sini juga rambut BCL tiba-tiba sudah panjang lagi. Kalau soal totalitas berpenampilan, BCL juaranya memang tidak usah diragukan lagi. Super cool! 6. BCL and team

Nah, ini dia tampilan terakhir BCL yang ternyata kompak dengan penari latarnya. Kesan black-purple benar-benar membuat gayanya sangat eye-catching dan stunning. Gorgeous!