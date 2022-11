PEMAIN golf cantik, Hee Jeong Lim adalah pegolf asal Korea Selatan yang lahir pada tahun 2000. Ia pertama kali muncul di kancah nasional di Korea pada usia 15 tahun. Bermula dari bermain golf amatir hingga memenangkan beberapa turnamen.

Hee Jeong Lim memperoleh tiga kemenangan profesional di seluruh dunia, Ketiga kemenangan Lim datang di musim rookienya di LPGA of Korea Tour pada 2019, dimana ia finis kedua dalam pengejaran Rookie of The Year setelah Ayean Cho. Ini akan menjadi start pertamanya di US Women's Open.

Lim menjadi terkenal di Kejuaraan BMW LPGA 2019, acara bersama dengan LPGA Tour, dengan finis di urutan keenam. Seperti apa sosok pegolf asal Korea Selatan ini? yuk simak beberapa potretnya dibawah ini dilansir dari laman Instagramnya @_heejeong_lim_.

Hanbok korea

Hee Jeong Lim tampil mengenakan hanbok korea berwarna putih tulang dengan detail baju yang cantik. Ia berpose diri menampilkan senyum manis memesona, wajahnya dipoles dengan korean look makeup dengan hasil yang glowing. Rambutnya pun disanggul ke belakang menyisakan beberapa helai rambut terurai membuat Hee Jeong Lim begitu memikat.

Formal look

Kali ini, Hee Jeong Lim tampil mengenakan setelan blazer berwarna biru dongker lengkap dengan kemeja putih sebagai dalaman serta beberapa atribut yang melekat di blazernya.

Ia berpose dengan sikap hormat sambil menampilkan senyum sumringah yang merekah di wajahnya. Rambutnya dibiarkan terurai dengan model poni pendek, sementara itu wajahnya dipoles dengan makeup yang fresh dan tampak glowing, Hee Jeong Lim begitu cantik paripurna!

Sporty Style Hee Jeong Lim tampil mengenakan pakaian sport dengan model baju berkerah berwarna putih dan rok biru cerah. Ia berpose sambil memegang stick golf dengan kedua tangannya. Wajahnya tampak cantik dengan kulit glowing yang sehat sambil tersenyum manis dengan pandangan menghadap kamera. Rambutnya yang coklat dibiarkan terurai dengan potongan poni belah tengah. Hee Jeong Lim imut sekali! Berlibur di Seoul Pegolf asal korea selatan, Hee Jeong Lim tampil mengenakan atasan lengan panjang dipadukan dengan rok hitam. Ia sedang berlibur di Seochon Hanok Village Seoul, desa seochon terdiri dari rumah-rumah hanok tua yang berjajar di gang-gang panjang selaras dengan toko-toko. Di potret ini Lim tampak duduk manis sambil melemparkan senyum diwajahnya, sementara rambutnya diikat ke belakang agar terlihat rapi. Tampil simple Hee Jeong Lim tampil simple mengenakan kaos berkerah warna navy dipadukan dengan rok panjang berwarna hitam dan sepatu tali sebagai perpaduan yang pas. Ia berpose menampakkan seluruh tubuhnya sambil melebarkan rok. Wajahnya yang natural terlihat cantik dan menggemaskan apalagi rambutnya yang diikat ke belakang membuat Hee Jeong Lim begitu menawan. Pesona pegolf korea Pesona kecantikan pegolf asal korea selatan ini memang tak perlu diragukan lagi, Hee Jeong Lim selalu tampil cantik disetiap postingannya. Seperti pada potret ini, ia tampil mengenakan turtleneck dan menghimpit outer di tangannya. Wajahnya tampak cantik meskipun dari sisi samping, senyumannya mampu meluluhkan hati siapapun yang melihatnya apalagi dengan rambutnya yang disanggul ke belakang membuat pesonanya semakin memikat.