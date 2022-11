RAJA Charles III ternyata pernah begitu marah dengan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Kemarahan pemimpin monarki Inggris Raya tersebut, dipicu karena komentar Trump.

Merujuk pada laporan Newsweek, hubungan buruk antara kerajaan Inggris dan Trump mencapai titik puncak ketika mantan presiden AS itu, pernah menulis cuitan di akun Twitter miliknya tentang foto telanjang Kate Middleton saat sedang berjemur pada tahun 2012, yang dirilis oleh majalah Closer asal Prancis.

Trump saat itu berucap, Kate sudah sepantasnya menyalahkan dirinya sendiri.

โ€œKate tidak seharusnya berjemur tanpa busana. Siapa juga yang tak akan mengambil foto Kate dan menghasilkan banyak uang dari foto itu, jika ia tampil tanpa busana. Ayolah Kate!,โ€ bunyi cuitan Trump kala itu.

(Foto: Instagram @theroyafamily)

Komentar pedas Trump ini akhirnya sampai di telinga Charles yang saat itu masih menjadi Pangeran. Dalam buku biografi "The King: The Life of Charles IIIโ€ karya Christopher Andersen yang akan dirilis pada 8 Desember mendatang, diklaim bahwa Charles sangat marah terhadap Trump karena tindakannya itu.

"Kritik Trump terhadap Kate, membuat apa yang disebut kepala pelayan Clarence House sebagai 'ujaran kata-kata tidak senonoh' dari Pangeran Charles dan putra-putranya,โ€ klaim buku tersebut, seperti dikutip dari Insider, Rabu (9/11/2022).

Penulis yang pernah menjadi editor senior majalah People itu juga mengklaim bahwa komentar Trump itu bukan pertama kalinya memicu kemarahan keluarga kerajaan Inggris.

Andersen menulis bahwa Charles "kecewa" setelah Trump salah mengeja gelarnya sebagai "Prince of Whales alih-alih Prince of Wales di Twitter pada 2019.

