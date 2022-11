WANITA ini menangis usai dituduh sebagai pemeran wanita kebaya merah yang viral. Sosok perempuan berkebaya merah saat ini tengah menjadi perbincangan publik. Dugaan dan spekulasi terus bermunculan tentang siapa pemeran wanita di video mesum tersebut.

Menariknya, meski sudah tertangkap oleh pihak kepolisian, masih banyak netizen yang menduga-duga siapa wanita di balik topeng berkebaya merah itu. Perempuan yang menjadi salah satu korban bulan-bulanan netizen.

Ia dituduh menjadi pemain video mesum itu karena sempat mengenakan kebaya merah beberapa waktu yang lalu. Sambil menangis, ia mengunggah video yang memperlihatkan kondisi saat ini.

Si perempuan mengaku down karena dituduh sebagai pembuat video mesum viral itu. "Terimakasih netizen tiktok kalian sudah berhasil membuat saya down menuduh saya dengan video asusila kebaya merah. Padahal sudah jelas beda kebayanya. Kalian itu udah bikin down mental saya gara-gra komentar kalian! Terimakasih loh ya," tulisnya dalam caption video yang diunggah dalam akun Instagram @memomedsos.

Sebelumnya perempuan pemilik akun Tiktok @i_polos sempat mengunggah video saat mengenakan kebaya merah. Video ini kemudian memancing kecurigaan publik bahwa perempuan itulah yang memerankan sosok perempuan dalam video mesum kebaya merah. Namun ditampik keras oleh akun @i_polos dengan mengunggah video tangisan tersebut.

Netizen yang melihat video itu memberi komentar yang cukup menohok. Rata-rata menyudutkan perempuan yang menangis tersebut. "Nyamar atas kemauan sendiri, cari perhatian sendiri, sekarang nangis sendiri, merekam sendiri, pura-pura jadi korban," tulis @vs*** cukup menohok. "Padahal dia sendiri yang memviralkan videonya. Dengan caption 'ADA YANG KENAL GA.' Sengaja pakai kebaya merah," tutur @bayu*** dalam kolom komentar. "Kebayang sih malunya kayak apa. Jangan sampe dia jadi bunuh diri. Netizen cukup ya hujatnya kasihan. Kalau emang benar atau ngggak ya gak usah ikut campur. Stay calm aja," kata @0ldi_woo*** ikut simpatik pada kondisi si perempuan.