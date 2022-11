SIRIH memang sangat dikenal di Indonesia, apalagi bagi para perempuan. Memiliki segudang manfaat, daun sirih terbagi menjadi beberapa jenis salah satunya adalah sirih merah.

Memiliki corak dan bentuk yang menawan, daun sirih merah memiliki banyak manfaat yang baik utnuk kesehatan. Hal ini disebabkan oleh kandungan alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, karvakol, dan eugenol. Tidak hanya itu, daun sirih merah bersifat antiflamasi, antioksidan, antikanker, dan antiseptik.

Tumbuhan asal Sulawesi yang memiliki nama latin Piper Ornatum ini dikenal sebagai tanaman obat keluarga dan dapat dijadikan sebagai obat herbal serta mampu mengatasi berbagai macam penyakit. Berikut adalah beberapa manfaat daun sirih merah yang wajib Anda ketahui.

Menyembuhkan Luka

Kandungan flavonoid, polifenol, alkaloid, saponin, dan minyak atsiri yang terdapat di dalam sirih merah bersifat antibakteri serta membantu proses penyembuhan luka.





Mengatasi Keputihan

Manfaat daun sirih merah yang satu ini tentu sudah tidak asing lagi di telinga Anda. Terkenal mampu membantu menjaga organ intim kewanitaan, daun sirih merah dapat mengatasi masalah keputihan. Dikutip dari Halodoc, Jurnal The effect of using red betel leaves (piper crocatum) for vaginal discharge among fertile age women (faw) menyebutkan, air rebusan daun sirih merah efektif mengatasi keputihan.

Mengatasi Diabetes Alkaloid dan flavonoid yang terdapat di dalam daun sirih merah mampu membantu menurunkan kadar gula dalam tubuh. Mengatasi Jerawat Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa daun sirih memiliki sifat antibakteri. Hal ini mampu membantu mengatasi pertumbuhan bakteri dan produksi minyak berlebih yang menjadi penyebab timbulnya jerawat. Ingin tahu lebih lanjut tentang first class Lifestyle, silakan klik HighEnd-Magazine.