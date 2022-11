AURA Kasih sekarang ini lebih banyak menghabiskan waktu bareng anak gadisnya, Arabella. Itu terbukti dari banyak momen yang dibagikan ke Instagram memperlihatkan keseruan Aura Kasih dan anak gadisnya di beberapa kegiatan.

Nah, yang terbaru Aura Kasih mengajak anaknya tersebut 'hangout' ala ibu dan anak zaman now. Momen Aura Kasih momong Bella pun diserbu netizen. Padahal, kalau diperhatikan dengan seksama, tidak ada sesuatu yang spesial di unggahan ini.

Dapat dijelaskan, Aura Kasih tampil dengan midi dress lengan pendek warna biru navy gelap. Potongan pinggang slim-fit membuat tubuhnya yang terjaga dengan baik terbentuk di kamera.

Ia padukan pakaian tersebut dengan sandal heels putih dan kacamata hitam. Senyum di wajahnya terekspos, karena Aura Kasih memilih melepas maskernya di sesi foto. Makin tambah cantik, bukan?

Sementara itu, kalau boleh diterangkan, gaya Bella sangatlah feminin dengan three-colours dress yang menggemaskan. Pakaian yang dikenakan Bella bikin gayanya super pretty, apalagi posenya yang lugu seraya menatap ke arah kanan mata lensa.

Beda dengan ibunya, Bella mengenakan sneakers untuk alas kakinya. Ya, tidak mungkin juga sih momen jalan-jalan santai anak kecil dipakaikan sendal heels. Gemas sekali kan anaknya Aura Kasih ini?

So, apa kata netizen melihat momen keseruan Aura Kasih momong Bella?

"Cantik istimewa abadi," tulis @juventiniayasliare*****.

"Kak Aura Kasih cantik imut manis banget beautiful, sini dong main ke Bali," komen putu_kupit_alam*****.

"Lovely duo. Baby and big baby," puji @ajaygs***.

"You gonna be my wife and she's gonna be our daughter," halu @geito*****.

"Pengen jadi papanya Bella," pinta @danisbasti*****.

