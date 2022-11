GRUP K-Pop BLACKPINK memang telah mendunia, tidak heran jika para personelnya pun mendapat sorotan, salah satunya adalah si cantik Rose. Roseanne Park, atau yang dikenal sebagai Rose BLACKPINK adalah keturunan Korean-New Zealand.

Rose BLACKPINK pun diundang untuk menghadiri LACMA Art + Film Gala 2022 di Los Angeles County Museum of Art. Tentu saja, gayanya di red carpet mencuri perhatian banyak orang.

Rose BLACKPINK menjadi salah satu selebriti Korea Selatan yang menghadiri acara tersebut bersama dengan Lee Byung Hun, Go So Young, dan Jang Dong Gun. Penampilan Rose pun mencuri perhatian penggemar saat menghadiri LACMA Art + Film Gala 2022 yang diadakan di Los Angeles County Museum of Art.

Diketahui, LACMA Art + Film Gala 2022 merupakan acara tahunan untuk menghormati pada seniman Amerika yang berpengaruh, yaitu Helen Pashgian dan Park Chan Wook. Oleh karena itu, acara ini juga turut dihadiri oleh para bintang dari dunia film, mode, bisnis, teknologi, dan filantropi dunia.

Dalam momen tersebut, berbagai bintang dunia tampak menghadiri red carpet LACMA Art + Film Gala 2022 dengan menawan, salah satunya Rose BLACKPINK. Dengan balutan gaun hitam dengan model strapless yang merupakan koleksi Spring 2023 milik Yves Saint Laurent.

Gaun hitam dengan bagian penutup dada yang menyilang dan bertudung tersebut kabarnya merupakan hasil rancangan dari Anthony Vaccarello, selaku Creative Director Saint Laurent. Selain memiliki potongan strapless berbentuk sweetheart neckline, gaun tersebut juga memiliki detail diamond cut out yang mengekspos tampilan midriff-nya.

Penampilannya semakin sempurna dengan clutch hitam mengkilap dengan sebuah gelang manset berukir emas dengan akses duri. Dilengkapi dengan tatanan rambut kepang kesamping dan sedikit rambut bagian depan yang sedikit messy.

(mrt)