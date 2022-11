KABAR menggemberikan datang dari Mrs Worldwide Indonesia Marlienna Suwito. Marlienna diketahui berhasil menyabet 3 trofi kemenangan sekaligus di ajang Mrs Worldwide International 2022.

Tiga kemenangan yang disabet wanita cantik tersebut pada Mrs Worldwide International 2022 yang dihelat pada 30 Oktober 2022 ini adalah 3rd Runner Up Mrs Worldwide Indonesia, Queen of People Choice dan Mrs Lady of Empowerment.

Kemenangan Marlienna ini tentu jadi kebanggaan bagi Indonesia, apalagi ini pertama kalinya Indonesia mengirimkan perwakilan di kontes kecantikan tersebut. Sukses meraih pencapaian gemilang, Marlienna mengaku begitu bersyukur.

"Bersyukur atas pencapaian ini. Saya tidak menargetkan untuk menang di Mrs Worldwide International 2022, “ kata Marlienna saat ditemui di Eska Aesthetic Clinic Jakarta, Kamis (10/11/2022).

“Namun, saya pastinya memberikan yang terbaik dari diri saya atas nama Tanah Air Indonesia," lanjutnya.

Tak hanya tiga kemenangan itu, Marlienna juga menceritakan kalau dirinya berhasil mendapatkan Subtitle Crown yang merupakan kategori spesial. Sebab, untuk bisa mendapatkan titel tersebut, ada juri penilai yang memantau finalis diam-diam dan ada rating nilai tersendiri.

(MPI/ Aldhy Chandra)

"Jadi, penilaiannya itu dari kedisiplinan dan keterdekatan atau intimasi kami dengan para finalis lainnya, serta visi misi finalis apa saat berjuang di Mrs Worldwide International. Itu semua dinilai," ungkapnya. Dengan banyaknya kemenangan yang didapat, Marlienna menuturkan banyak terima kasih kepada Yayasan Eska yang mendukung penuh dirinya di Mrs Worldwide International 2022. Lebih lanjut, Ketua Yayasan Eska Indonesia, Shanty Eska mengungkap tentu ia sangat bangga dengan kemenangan yang diraih Marlienna di ajang Mrs Worldwide International 2022. "Saya bangga dan juga senang dengan prestasi yang diraih Mrs Marlienna di ajang Mrs Worldwide Internasional 2022. Tak lupa, Marlienna juga berterima kasih kepada teman-teman yang selalu mendukung dirinya. Baik yang dari Indonesia mau pun teman-teman Internasional dan seluruh masyarakat Indonesia. "Kalau tidak ada Mrs Worldwide Indonesia, mungkin saya tidak akan bisa seperti sekarang. Ini pengalaman luar biasa bagi saya dan saya berharap bisa menginspirasi para wanita Indonesia maupun dunia agar tidak berhenti mengejar harapan," tutup Marliena.