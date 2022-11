BUSANA dengan cutting one-shoulder off, yang umumnya hadir dalam bentuk dress atau gaun kerap jadi andalan bagi para wanita atau fashion enthusiast yang ingin tampil seksi.

Outfit berpotongan hanya satu lengan, bisa di bagian kanan maupun bagian kiri saja ini memang bisa memberikan kesan seksi sekaligus modis dan elegan.

Meski begitu, tampil atau mix and match busana One Shoulder sebenarnya terbilang susah-susah gampang. Pemakaian busana satu ini memang harus disesuaikan dengan kesempatan atau acara yang dihadiri. Nah, jika masih bingung padu-padannya, intip beberapa referensi tampilan baju one shoulder off dari Kylie Jenner, dirangkum dari akun Instagramnya, @kyliejenner, Kamis, (10/11/2022).

1. Garang seksi one shoulder top flowy: Anda ingin tampil seksi sekaligus elegan untuk acara dinner atau night occasion, bisa memilih atasan one shoulder berbahan flowy motif abstrak seperti yang dipakai Kylie. Permainan warna-warna cerah dalam atasan one shoulder satu ini pas untuk kenakan untuk tampil standout karena dipadukan dengan rok mini hitam berbahan kulit.

(Foto: Instagram @kyliejenner)

2. Edgy dan elegan dengan one shoulder hitam: OOTD Kylie Jenner dalam CFDA Awards 2022 di New York beberapa waktu lalu bisa disontek untuk tampil edgy sekaligus elegan. Gaun one shoulder hitam yang dipadukan dengan korset lipit tipis asimetris dan rok beludru dengan belahan paha tinggi, dipadukan bersama sarung tangan yang memiliki bahan kain dan tekstur yang serasi di bagian tangan kanannya.

(Foto: Instagram @kyliejenner)

3.Modis dengan one shoulder crop top dan celana kulit: Kombinasi one shoulder crop top hitam dan celana kulit merah seperti yang dikenakan Kylie Jenner berikut ini untuk tampilan yang modis dan stylish saat hangout santai dengan teman. (Foto: Instagram @kyliejenner) 4. Seksi dan feminin dengan one shoulder jumper one-piece: Kylie Jenner memberikan contoh mengenakan jumpsuit bisa membuat wanita terlihat lebih seksi. Seperti one shoulder jumper one-piece hot pink yang dikenakannya dalam potret ini. Detail potongan pada jumpsuit ini bisa membuat perut dan pinggul ramping makin terekspos. (Foto: Instagram @kyliejenner)