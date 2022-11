Mrs Worldwide Indonesia 2022 sukses dilahirkan Yayasan Eska Indonesia, menghasilkan ratu kecantikan yang berkualitas dan bisa bersaing di level internasional.

Lewat Marlienna Suwito, Mrs Worldwide Indonesia, perwakilan Indonesia berhasil menyabet tiga gelar sekaligus yaitu 3rd Runner Up Mrs Worldwide International, Queen of People Choice dan Mrs Lady of Empowerment.

Keberhasilan ini tentu membanggakan Indonesia di kancah internasional. Ketua Yayasan Eska Indonesia Shanty Eska mengaku bangga bisa membawa Marlienna di ajang Mrs Worldwide International 2022 di Singapura pada 30 Oktober 2022.

"Tentunya sangat bersyukur, senang, dan bangga dengan prestasi yang dicapai Marlienna di Mrs Worldwide International 2022," ucap Shanty dalam konferensi pers di Eska Aesthetic Clinic Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Namun Shanty tak menampik, pihaknya menyadari masih banyak hal yang perlu dikembangkan lagi, baik di level nasional dan internasional. Mengingat, Mrs Worldwide Indonesia baru pertama kali dihelat di Tanah Air.

Ia menyadari masih ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan lagi, sehingga beauty pageant untuk wanita Indonesia yang sudah berkeluarga ini dapat berkembang di tahun berikutnya. "Dengan keikutsertaan perdana bagi Indonesia di Mrs Worldwide International 2022, kami juga menjadi paham bahwa ada pembelajaran berharga didapat untuk membuat ajang kecantikan ini lebih berkualitas," tambahnya. Shanty menegaskan, ke depannya ia bersama tim akan berupaya semaksimal mungkin agar Mrs Worldwide Indonesia 2023 lebih baik lagi. "Kami akan usahakan yang terbaik, karena ini juga demi nama baik Indonesia di mata dunia," tandas Shanty. Â BACA JUGA:Ini yang Bikin Marlienna Suwito Sukses Jadi 3rd Runner Up Mrs Worldwide International 2022 BACA JUGA:Selamat! Marlienna Suwito Raih Mahkota Mrs Worldwide Indonesia 2022 Sebagai informasi Mrs Worldwide Indonesia 2022 sudah punya banyak schedule yang akan dilakukan di tahun ini, pun sampai tahun depan sebelum Mrs Worldwide Indonesia 2023 dihelat. Banyak aktivitas yang bahkan turut melibatkan pemerintah, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, untuk mengkampanyekan anti kekerasan dalam rumah tangga, anti-bullying, dan anti-kekerasan pada perempuan dan anak.