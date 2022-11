NADYA Puteri, atau yang biasa dikenal dengan Nadya adalah runner up Masterchef Indonesia Season 8 yang disiarkan di RCTI. Kini, ia rutin membagikan resep-resep makanan di YouTube pribadinya. Berkat kehebatannya dalam mengolah bahan-bahan makanan, tak heran jika akun YouTube Nadya kini telah mencapai lebih dari 32 ribu subscribers.

Melalui video yang diunggah kali ini, Nadya bersama salah satu kontestan Master Chef Indonesia Season 8, Wynne, akan mencicipi beberapa makanan khas India melalui segmen FTW (Food around The World).

Dalam kesempatan tersebut, Nadya sudah menyiapkan beberapa piring masakan India, antara lain chicken tikka masala, butter chicken, kari India, samosa, roti India, papadum, serta minumannya yaitu chai masala India yang rasa pedasnya begitu kuat.

Makanan pertama yang dicoba adalah samosa yang dibuat dari kentang dengan rasa pedas berisi daging ayam. Menurut Nadya dan Wynne, samosa tersebut memiliki rasa yang enak. Makanan selanjutnya yang dicoba adalah chicken tikka masala. Lucunya, Nadya langsung mengernyitkan dahi saat mencicipi sedikit bumbunya.

“Menurut aku ini lumayan strong ya guys. Garam masala is so strong for me,” ujar Nadya yang langsung dibantah oleh Wynne karena menurutnya rasa rempah dari bumbu chicken tikka masala tersebut kurang.

Makanan berikutnya yang dicoba adalah butter chicken. Kali ini, Nadya memuji dan menyukai rasa butter chicken tersebut.

“Ini wuenak sih. Ini aku suka, sih,” ujar Nadya.

“Sebenernya perbedaan butter chicken dan tikka masala bumbunya tuh sama. Cuma kalo butter chicken lebih mild, karena pake cream dan yoghurt. Jadi makanya kamu lebih bisa accept karena mungkin dia lebih creamy,” tambah Wynne.

Secara keseluruhan, makanan India yang disajikan memiliki rasa yang lezat dengan campuran rempah-rempah yang tajam.

